Météo. Temps assez froid avec gelées sur les reliefs ce vendredi 20 février, avec des températures globalement en hausse

- Temps assez froid avec gelée locale sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental durant la nuit et la matinée.
- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur les plaines atlantiques Nord et centre, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Souss et le Nord-ouest des provinces sahariennes.
- Rafales de vent modérées sur les côtes centre, le Sud des provinces sahariennes et le Sud-est.
- Chasse-sables sur les provinces sahariennes.
- Température minimale de l’ordre de -03/02°C sur l’Atlas, 02/04°C le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 17/20°C localement sur le Sud, de 12/17°C sur le reste des provinces Sud, le Sud-est et de 06/12°C partout ailleurs.
- Température diurne en légère baisse sur le Sud-est et en hausse partout ailleurs.
- Mer belle à peu agitée Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et localement et agitée à forte entre Tanger et TanTan.
Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 20 février 2026:
– Oujda min 5 max 19
– Bouarfa min 4 max 19
– Al Hoceima min 4 max 16
– Tétouan min 5 max 15
– Sebta min 10 max 16
– Mellilia min 7 max 16
– Tanger min 7 max 17
– Kénitra min 4 max 20
– Rabat min 6 max 18
– Casablanca min 10 max 17
– El Jadida min 9 max 18
– Settat min 5 max 20
– Safi min 7 max 22
– Khouribga min 5 max 23
– Béni Mellal min 11 max 23
– Marrakech min 7 max 27
– Meknès min 7 max 20
– Fès min 6 max 20
– Ifrane min 3 max 17
– Taounate min 6 max 22
– Errachidia min 3 max 23
– Ouarzazate min 6 max 24
– Agadir min 9 max 18
– Essaouira min 13 max 23
– Laâyoune min 12 max 30
– Es-Semara min 10 max 33
– Dakhla min 9 max 26
– Aousserd min 16 max 35
– Lagouira min 16 max 31
– Midelt min 4 max 20