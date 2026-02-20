Société

Météo. Temps assez froid avec gelées sur les reliefs ce vendredi 20 février, avec des températures globalement en hausse

Selon des documents portugais datant du XVe siècle, Larache a été le port majeur du Maroc. Les ruines de Lixus, port carthaginois et romain, se trouvent à proximité de cette ville de la côte atlantique nord, sur l'une des rives de l'oued Loukkos.

Selon des documents portugais datant du XVe siècle, Larache a été le port majeur du Maroc. Les ruines de Lixus, port carthaginois et romain, se trouvent à proximité de cette ville de la côte atlantique nord, sur l'une des rives de l'oued Loukkos. . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 20 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/02/2026 à 06h58

- Temps assez froid avec gelée locale sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental durant la nuit et la matinée.

- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur les plaines atlantiques Nord et centre, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Souss et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent modérées sur les côtes centre, le Sud des provinces sahariennes et le Sud-est.

- Chasse-sables sur les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de -03/02°C sur l’Atlas, 02/04°C le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 17/20°C localement sur le Sud, de 12/17°C sur le reste des provinces Sud, le Sud-est et de 06/12°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur le Sud-est et en hausse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et localement et agitée à forte entre Tanger et TanTan.

Lire aussi : Province de Kénitra: retour progressif des sinistrés des intempéries dès dimanche

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 20 février 2026:

Oujda min 5 max 19

Bouarfa min 4 max 19

Al Hoceima min 4 max 16

Tétouan min 5 max 15

Sebta min 10 max 16

Mellilia min 7 max 16

Tanger min 7 max 17

Kénitra min 4 max 20

Rabat min 6 max 18

Casablanca min 10 max 17

El Jadida min 9 max 18

Settat min 5 max 20

Safi min 7 max 22

Khouribga min 5 max 23

Béni Mellal min 11 max 23

Marrakech min 7 max 27

Meknès min 7 max 20

Fès min 6 max 20

Ifrane min 3 max 17

Taounate min 6 max 22

Errachidia min 3 max 23

Ouarzazate min 6 max 24

Agadir min 9 max 18

Essaouira min 13 max 23

Laâyoune min 12 max 30

Es-Semara min 10 max 33

Dakhla min 9 max 26

Aousserd min 16 max 35

Lagouira min 16 max 31

Midelt min 4 max 20

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/02/2026 à 06h58
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Province de Kénitra: retour progressif des sinistrés des intempéries dès dimanche

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Images exclusives: des stations hydrologiques surveillent le niveau des barrages et déterminent avec précision les volumes à déverser

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Port Dakhla Atlantique: le chantier franchit le cap des 50% d’avancement

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: comment l’Entraide Nationale et le Samusocial se mobilisent pour les sans-abri cet hiver

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Barrage de l’Oued El Maleh: une situation maîtrisée malgré un taux de remplissage élevé

Articles les plus lus

1
Le Maroc prêt à déployer des policiers et enverra des militaires à Gaza, annonce Nasser Bourita
2
Comment le Conseil de la concurrence justifie son choix controversé de vouloir briser le monopole des pharmaciens?
3
Le boom des recettes fiscales au Maroc expliqué par le patron des impôts, Younès Idrissi Kaitouni
4
Un PIB à 400 milliards de dollars en Algérie: comment Tebboune fabrique une prospérité en toc
5
Bassin du Sebou: de 40% à 90% en moins de trois mois, les retenues dépassent 5 milliards de m³
6
Alliances Développement Immobilier: le temps du dépassement
7
Ramadan et politique
8
À Ksar El Kébir, les images émouvantes des retrouvailles à la veille du Ramadan
Revues de presse

Voir plus