Météo. Temps assez froid avec gelées sur les reliefs ce vendredi 20 février, avec des températures globalement en hausse

- Temps assez froid avec gelée locale sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental durant la nuit et la matinée.

- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur les plaines atlantiques Nord et centre, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Souss et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent modérées sur les côtes centre, le Sud des provinces sahariennes et le Sud-est.

- Chasse-sables sur les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de -03/02°C sur l’Atlas, 02/04°C le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 17/20°C localement sur le Sud, de 12/17°C sur le reste des provinces Sud, le Sud-est et de 06/12°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur le Sud-est et en hausse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et localement et agitée à forte entre Tanger et TanTan.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 20 février 2026:

– Oujda min 5 max 19

– Bouarfa min 4 max 19

– Al Hoceima min 4 max 16

– Tétouan min 5 max 15

– Sebta min 10 max 16

– Mellilia min 7 max 16

– Tanger min 7 max 17

– Kénitra min 4 max 20

– Rabat min 6 max 18

– Casablanca min 10 max 17

– El Jadida min 9 max 18

– Settat min 5 max 20

– Safi min 7 max 22

– Khouribga min 5 max 23

– Béni Mellal min 11 max 23

– Marrakech min 7 max 27

– Meknès min 7 max 20

– Fès min 6 max 20

– Ifrane min 3 max 17

– Taounate min 6 max 22

– Errachidia min 3 max 23

– Ouarzazate min 6 max 24

– Agadir min 9 max 18

– Essaouira min 13 max 23

– Laâyoune min 12 max 30

– Es-Semara min 10 max 33

– Dakhla min 9 max 26

– Aousserd min 16 max 35

– Lagouira min 16 max 31

– Midelt min 4 max 20