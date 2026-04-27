Météo. Temps assez chaud sur les plaines intérieures et averses orageuses sur l’Atlas ce lundi 27 avril

Kasbah des Oudayas, depuis le Bouregreg. Ce fort, aujourd'hui dans le centre de la capitale du Royaume, fut fondé par les Almoravides (XIe-XIIe siècles) près des ruines de la cité romaine antique de Sala Colonia (l'actuel Chellah), pour mieux attaquer les tribus hérétiques des Berghouata. . Marwan Andrew

- Temps assez chaud sur le Saiss, le Gharb, Oulmès et le Sud-Est.

- Formations brumeuses ou bruine sur les plaines nord et centre durant la nuit et la matinée.

- Temps passagèrement nuageux sur la rive méditerranéenne, le Rif, le nord de l’Oriental et les côtes entre Essaouira et Tarfaya, avec bruine ou faibles ondées éparses.

- Averses orageuses sur les reliefs des Haut et Moyen Atlas, leurs régions voisines, le Saiss et les plateaux de Phosphates, avec risque de grêle locale.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, la rive méditerranéenne, le Haut Atlas et ses versants est.

- Températures minimales de l’ordre de 3/10°C sur l’Atlas, de 9/14°C sur le Rif, l’Oriental, les versants est de l’Atlas et l’intérieur du Souss, de 18/21°C sur l’intérieur du Gharb, Loukkos, le Saiss et l’extrême sud-est, et de 14/18°C partout ailleurs.

- Température maximale en baisse sur le centre et le sud-est du pays, le sud-ouest des provinces du Sud et en hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 27 avril 2026:

– Oujda min 14 max 24

– Bouarfa min 10 max 29

– Al Hoceima min 14 max 18

– Tétouan min 15 max 17

– Sebta min 17 max 19

– Mellilia min 16 max 18

– Tanger min 17 max 22

– Kénitra min 17 max 27

– Rabat min 14 max 22

– Casablanca min 17 max 23

– El Jadida min 16 max 23

– Settat min 14 max 28

– Safi min 15 max 19

– Khouribga min 15 max 29

– Béni Mellal min 14 max 27

– Marrakech min 15 max 28

– Meknès min 15 max 29

– Fès min 16 max 29

– Ifrane min 10 max 22

– Taounate min 19 max 29

– Errachidia min 18 max 30

– Ouarzazate min 13 max 29

– Agadir min 18 max 23

– Essaouira min 15 max 20

– Laâyoune min 16 max 25

– Es-Semara min 17 max 29

– Dakhla min 17 max 23

– Aousserd min 13 max 30

– Lagouira min 16 max 24

– Midelt min 11 max 24