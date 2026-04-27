Société

Météo. Temps assez chaud sur les plaines intérieures et averses orageuses sur l’Atlas ce lundi 27 avril

Kasbah des Oudayas, depuis le Bouregreg. Ce fort, aujourd'hui dans le centre de la capitale du Royaume, fut fondé par les Almoravides (XIe-XIIe siècles) près des ruines de la cité romaine antique de Sala Colonia (l'actuel Chellah), pour mieux attaquer les tribus hérétiques des Berghouata.

Kasbah des Oudayas, depuis le Bouregreg. Ce fort, aujourd'hui dans le centre de la capitale du Royaume, fut fondé par les Almoravides (XIe-XIIe siècles) près des ruines de la cité romaine antique de Sala Colonia (l'actuel Chellah), pour mieux attaquer les tribus hérétiques des Berghouata. . Marwan Andrew

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 27 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/04/2026 à 06h03

- Temps assez chaud sur le Saiss, le Gharb, Oulmès et le Sud-Est.

- Formations brumeuses ou bruine sur les plaines nord et centre durant la nuit et la matinée.

- Temps passagèrement nuageux sur la rive méditerranéenne, le Rif, le nord de l’Oriental et les côtes entre Essaouira et Tarfaya, avec bruine ou faibles ondées éparses.

- Averses orageuses sur les reliefs des Haut et Moyen Atlas, leurs régions voisines, le Saiss et les plateaux de Phosphates, avec risque de grêle locale.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, la rive méditerranéenne, le Haut Atlas et ses versants est.

- Températures minimales de l’ordre de 3/10°C sur l’Atlas, de 9/14°C sur le Rif, l’Oriental, les versants est de l’Atlas et l’intérieur du Souss, de 18/21°C sur l’intérieur du Gharb, Loukkos, le Saiss et l’extrême sud-est, et de 14/18°C partout ailleurs.

- Température maximale en baisse sur le centre et le sud-est du pays, le sud-ouest des provinces du Sud et en hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Paléoécologie. À Casablanca, un singe fossile vieux de 2,5 millions d’années déjouait déjà les caprices du climat

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 27 avril 2026:

Oujda min 14 max 24

Bouarfa min 10 max 29

Al Hoceima min 14 max 18

Tétouan min 15 max 17

Sebta min 17 max 19

Mellilia min 16 max 18

Tanger min 17 max 22

Kénitra min 17 max 27

Rabat min 14 max 22

Casablanca min 17 max 23

El Jadida min 16 max 23

Settat min 14 max 28

Safi min 15 max 19

Khouribga min 15 max 29

Béni Mellal min 14 max 27

Marrakech min 15 max 28

Meknès min 15 max 29

Fès min 16 max 29

Ifrane min 10 max 22

Taounate min 19 max 29

Errachidia min 18 max 30

Ouarzazate min 13 max 29

Agadir min 18 max 23

Essaouira min 15 max 20

Laâyoune min 16 max 25

Es-Semara min 17 max 29

Dakhla min 17 max 23

Aousserd min 13 max 30

Lagouira min 16 max 24

Midelt min 11 max 24

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/04/2026 à 06h03
#DGM#températures#Climat#Météo#Météorologie

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