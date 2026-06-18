Météo. Temps assez chaud à chaud ce jeudi 18 juin, avec des températures en hausse

- Temps assez chaud à chaud sur le Sud-est, l’Est et le sud des provinces du Sud, le Saiss, l’intérieur du Gharb et les plaines de Tadla et Rehamna.

- Nuages bas assez abondants la matinée et nuit avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines atlantiques, la rive méditerranéenne, l’intérieur du Souss et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Nuages cumuliformes avec ondées et orages par endroits sur le Moyen Atlas.

- Rafales de vent modérées sur l’Oriental et les provinces du Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 22/28°C sur le sud de l’Oriental, le Saiss, le Sud-est et le sud des provinces sahariennes et de 16/21°C partout ailleurs.

- Température en légère hausse sur la majorité du Royaume.

- Mer peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Agadir et Laâyoune, et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, averses orageuses et fortes rafales de vent, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 18 juin 2026:

– Oujda min 19 max 30

– Bouarfa min 24 max 37

– Al Hoceima min 20 max 25

– Tétouan min 21 max 29

– Sebta min 19 max 24

– Mellilia min 19 max 25

– Tanger min 19 max 31

– Kénitra min 20 max 27

– Rabat min 20 max 24

– Casablanca min 20 max 25

– El Jadida min 20 max 26

– Settat min 19 max 32

– Safi min 18 max 25

– Khouribga min 18 max 32

– Béni Mellal min 19 max 33

– Marrakech min 18 max 34

– Meknès min 19 max 35

– Fès min 21 max 35

– Ifrane min 15 max 29

– Taounate min 21 max 36

– Errachidia min 25 max 38

– Ouarzazate min 19 max 38

– Agadir min 19 max 24

– Essaouira min 18 max 24

– Laâyoune min 17 max 29

– Es-Semara min 18 max 35

– Dakhla min 16 max 24

– Aousserd min 21 max 41

– Lagouira min 18 max 27

– Midelt min 17 max 32