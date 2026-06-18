Météo. Temps assez chaud à chaud ce jeudi 18 juin, avec des températures en hausse

- Temps assez chaud à chaud sur le Sud-est, l’Est et le sud des provinces du Sud, le Saiss, l’intérieur du Gharb et les plaines de Tadla et Rehamna.
- Nuages bas assez abondants la matinée et nuit avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines atlantiques, la rive méditerranéenne, l’intérieur du Souss et le Nord-ouest des provinces sahariennes.
- Nuages cumuliformes avec ondées et orages par endroits sur le Moyen Atlas.
- Rafales de vent modérées sur l’Oriental et les provinces du Sud avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 22/28°C sur le sud de l’Oriental, le Saiss, le Sud-est et le sud des provinces sahariennes et de 16/21°C partout ailleurs.
- Température en légère hausse sur la majorité du Royaume.
- Mer peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Agadir et Laâyoune, et peu agitée à agitée ailleurs.
Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, averses orageuses et fortes rafales de vent, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 18 juin 2026:
– Oujda min 19 max 30
– Bouarfa min 24 max 37
– Al Hoceima min 20 max 25
– Tétouan min 21 max 29
– Sebta min 19 max 24
– Mellilia min 19 max 25
– Tanger min 19 max 31
– Kénitra min 20 max 27
– Rabat min 20 max 24
– Casablanca min 20 max 25
– El Jadida min 20 max 26
– Settat min 19 max 32
– Safi min 18 max 25
– Khouribga min 18 max 32
– Béni Mellal min 19 max 33
– Marrakech min 18 max 34
– Meknès min 19 max 35
– Fès min 21 max 35
– Ifrane min 15 max 29
– Taounate min 21 max 36
– Errachidia min 25 max 38
– Ouarzazate min 19 max 38
– Agadir min 19 max 24
– Essaouira min 18 max 24
– Laâyoune min 17 max 29
– Es-Semara min 18 max 35
– Dakhla min 16 max 24
– Aousserd min 21 max 41
– Lagouira min 18 max 27
– Midelt min 17 max 32