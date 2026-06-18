Société

Météo. Temps assez chaud à chaud ce jeudi 18 juin, avec des températures en hausse

M'Hamid El Ghizlane.

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 18 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/06/2026 à 05h58

- Temps assez chaud à chaud sur le Sud-est, l’Est et le sud des provinces du Sud, le Saiss, l’intérieur du Gharb et les plaines de Tadla et Rehamna.

- Nuages bas assez abondants la matinée et nuit avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines atlantiques, la rive méditerranéenne, l’intérieur du Souss et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Nuages cumuliformes avec ondées et orages par endroits sur le Moyen Atlas.

- Rafales de vent modérées sur l’Oriental et les provinces du Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 22/28°C sur le sud de l’Oriental, le Saiss, le Sud-est et le sud des provinces sahariennes et de 16/21°C partout ailleurs.

- Température en légère hausse sur la majorité du Royaume.

- Mer peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Agadir et Laâyoune, et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, averses orageuses et fortes rafales de vent, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 18 juin 2026:

Oujda min 19 max 30

Bouarfa min 24 max 37

Al Hoceima min 20 max 25

Tétouan min 21 max 29

Sebta min 19 max 24

Mellilia min 19 max 25

Tanger min 19 max 31

Kénitra min 20 max 27

Rabat min 20 max 24

Casablanca min 20 max 25

El Jadida min 20 max 26

Settat min 19 max 32

Safi min 18 max 25

Khouribga min 18 max 32

Béni Mellal min 19 max 33

Marrakech min 18 max 34

Meknès min 19 max 35

Fès min 21 max 35

Ifrane min 15 max 29

Taounate min 21 max 36

Errachidia min 25 max 38

Ouarzazate min 19 max 38

Agadir min 19 max 24

Essaouira min 18 max 24

Laâyoune min 17 max 29

Es-Semara min 18 max 35

Dakhla min 16 max 24

Aousserd min 21 max 41

Lagouira min 18 max 27

Midelt min 17 max 32

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/06/2026 à 05h58
#DGM#températures#Météorologie#Météo#Climat

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