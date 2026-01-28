Société

Météo. Températures stationnaires dans l’ensemble ce mercredi 28 janvier, avec de la pluie sur une grande partie du pays

Jardins de Ain Asserdoun, près de Beni Mellal (Moyen Atlas). Classés au patrimoine national depuis 1947, les cascades et les jardins de ce lieu touristique ont été réhabilités pendant la période du confinement, due à l'état d'urgence sanitaire. 

Jardins de Ain Asserdoun, près de Beni Mellal (Moyen Atlas). Classés au patrimoine national depuis 1947, les cascades et les jardins de ce lieu touristique ont été réhabilités pendant la période du confinement, due à l'état d'urgence sanitaire.  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 28 janvier 2026:

Le 28/01/2026 à 05h55

- Pluies et averses sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et le nord du Gharb.

- Temps souvent nuageux avec pluies sur les Haut et Moyen Atlas, le Saiss.

- Temps passagèrement nuageux avec pluies éparses sur les plaines nord et centre, le Nord de l’Oriental, le Nord-Ouest des provinces sahariennes, le Souss et la rive méditerranéenne.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, le Rif, la Méditerranée, l’Atlas, l’Oriental et les plaines nord et centre et le Nord des provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de -2/4°C sur l’Atlas, de 4/6°C sur le Rif, les Hauts plateaux, de 8/12°C sur les provinces sahariennes et de 10/15°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur les plaines atlantiques nord et centre, le Sud de l’Oriental et les provinces sahariennes.

- Mer forte à très forte sur la Méditerranée, forte à très forte, localement très forte à grosse sur le Détroit, très forte à grosse au Nord de Cap Cantin (Safi), forte à très forte entre Cap Cantin et Tan-Tan, agitée à forte au Sud de Tan-Tan et localement peu agitée à agitée la nuit et le matin.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 28 janvier 2026:

Oujda min 11 max 18

Bouarfa min 5 max 19

Al Hoceima min 12 max 20

Tétouan min 12 max 16

Sebta min 14 max 17

Mellilia min 12 max 18

Tanger min 14 max 17

Kénitra min 14 max 17

Rabat min 14 max 17

Casablanca min 14 max 17

El Jadida min 14 max 18

Settat min 11 max 16

Safi min 15 max 18

Khouribga min 9 max 12

Béni Mellal min 10 max 15

Marrakech min 10 max 18

Meknès min 11 max 16

Fès min 12 max 17

Ifrane min 4 max 6

Taounate min 11 max 15

Errachidia min 7 max 22

Ouarzazate min 7 max 18

Agadir min 14 max 18

Essaouira min 15 max 18

Laâyoune min 8 max 23

Es-Semara min 10 max 24

Dakhla min 7 max 23

Aousserd min 11 max 29

Lagouira min 12 max 28

Midelt min 7 max 11

