Météo. Températures stationnaires dans l’ensemble ce mercredi 28 janvier, avec de la pluie sur une grande partie du pays

- Pluies et averses sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et le nord du Gharb.

- Temps souvent nuageux avec pluies sur les Haut et Moyen Atlas, le Saiss.

- Temps passagèrement nuageux avec pluies éparses sur les plaines nord et centre, le Nord de l’Oriental, le Nord-Ouest des provinces sahariennes, le Souss et la rive méditerranéenne.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, le Rif, la Méditerranée, l’Atlas, l’Oriental et les plaines nord et centre et le Nord des provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de -2/4°C sur l’Atlas, de 4/6°C sur le Rif, les Hauts plateaux, de 8/12°C sur les provinces sahariennes et de 10/15°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur les plaines atlantiques nord et centre, le Sud de l’Oriental et les provinces sahariennes.

- Mer forte à très forte sur la Méditerranée, forte à très forte, localement très forte à grosse sur le Détroit, très forte à grosse au Nord de Cap Cantin (Safi), forte à très forte entre Cap Cantin et Tan-Tan, agitée à forte au Sud de Tan-Tan et localement peu agitée à agitée la nuit et le matin.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 28 janvier 2026:

– Oujda min 11 max 18

– Bouarfa min 5 max 19

– Al Hoceima min 12 max 20

– Tétouan min 12 max 16

– Sebta min 14 max 17

– Mellilia min 12 max 18

– Tanger min 14 max 17

– Kénitra min 14 max 17

– Rabat min 14 max 17

– Casablanca min 14 max 17

– El Jadida min 14 max 18

– Settat min 11 max 16

– Safi min 15 max 18

– Khouribga min 9 max 12

– Béni Mellal min 10 max 15

– Marrakech min 10 max 18

– Meknès min 11 max 16

– Fès min 12 max 17

– Ifrane min 4 max 6

– Taounate min 11 max 15

– Errachidia min 7 max 22

– Ouarzazate min 7 max 18

– Agadir min 14 max 18

– Essaouira min 15 max 18

– Laâyoune min 8 max 23

– Es-Semara min 10 max 24

– Dakhla min 7 max 23

– Aousserd min 11 max 29

– Lagouira min 12 max 28

– Midelt min 7 max 11