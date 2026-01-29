Météo. Températures en légères hausses dans l’ensemble ce jeudi 29 janvier, avec de la pluie sur une grande partie du pays

La vallée de l'Ourika, dans le Haut Atlas, au sud-est de Marrakech.

- Pluies et averses localement importantes sur le Rif, le Tangérois, Loukkos et le nord du Gharb.

- Temps souvent nuageux avec faibles pluies sur le Saïss, le Haut et le Moyen Atlas.

- Temps passagèrement nuageux avec gouttes de pluies éparses sur les régions Nord et Centre, le Souss, la rive méditerranéenne et le Nord des provinces Sud.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, le Rif, l’ouest de la Méditerranée, l’Atlas, l’Oriental et le nord des provinces Sud.

- Température minimale de l’ordre de 0/6°C sur l’Atlas, de 6/10°C sur le Rif et les Hauts Plateaux et de 10/14°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur le Sud-Est et les provinces Sud, et en hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et au Sud de Tan-Tan, ainsi que localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune.

Lire aussi : Alerte météo. Pluies intenses, neige et fortes rafales au Maroc, les déplacements non indispensables à éviter

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 29 janvier 2026:

– Oujda min 14 max 19

– Bouarfa min 6 max 21

– Al Hoceima min 16 max 22

– Tétouan min 16 max 18

– Sebta min 16 max 17

– Mellilia min 16 max 19

– Tanger min 16 max 17

– Kénitra min 16 max 18

– Rabat min 16 max 19

– Casablanca min 16 max 19

– El Jadida min 15 max 19

– Settat min 12 max 17

– Safi min 15 max 19

– Khouribga min 10 max 14

– Béni Mellal min 8 max 17

– Marrakech min 10 max 18

– Meknès min 12 max 16

– Fès min 13 max 17

– Ifrane min 7 max 8

– Taounate min 13 max 15

– Errachidia min 6 max 23

– Ouarzazate min 4 max 24

– Agadir min 13 max 19

– Essaouira min 12 max 19

– Laâyoune min 13 max 22

– Es-Semara min 16 max 23

– Dakhla min 13 max 24

– Aousserd min 12 max 29

– Lagouira min 12 max 27

– Midelt min 7 max 13