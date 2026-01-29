Société

Météo. Températures en légères hausses dans l’ensemble ce jeudi 29 janvier, avec de la pluie sur une grande partie du pays

La vallée de l'Ourika, dans le Haut Atlas, au sud-est de Marrakech.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 29 janvier 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/01/2026 à 06h00

- Pluies et averses localement importantes sur le Rif, le Tangérois, Loukkos et le nord du Gharb.

- Temps souvent nuageux avec faibles pluies sur le Saïss, le Haut et le Moyen Atlas.

- Temps passagèrement nuageux avec gouttes de pluies éparses sur les régions Nord et Centre, le Souss, la rive méditerranéenne et le Nord des provinces Sud.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, le Rif, l’ouest de la Méditerranée, l’Atlas, l’Oriental et le nord des provinces Sud.

- Température minimale de l’ordre de 0/6°C sur l’Atlas, de 6/10°C sur le Rif et les Hauts Plateaux et de 10/14°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur le Sud-Est et les provinces Sud, et en hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et au Sud de Tan-Tan, ainsi que localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune.

Lire aussi : Alerte météo. Pluies intenses, neige et fortes rafales au Maroc, les déplacements non indispensables à éviter

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 29 janvier 2026:

Oujda min 14 max 19

Bouarfa min 6 max 21

Al Hoceima min 16 max 22

Tétouan min 16 max 18

Sebta min 16 max 17

Mellilia min 16 max 19

Tanger min 16 max 17

Kénitra min 16 max 18

Rabat min 16 max 19

Casablanca min 16 max 19

El Jadida min 15 max 19

Settat min 12 max 17

Safi min 15 max 19

Khouribga min 10 max 14

Béni Mellal min 8 max 17

Marrakech min 10 max 18

Meknès min 12 max 16

Fès min 13 max 17

Ifrane min 7 max 8

Taounate min 13 max 15

Errachidia min 6 max 23

Ouarzazate min 4 max 24

Agadir min 13 max 19

Essaouira min 12 max 19

Laâyoune min 13 max 22

Es-Semara min 16 max 23

Dakhla min 13 max 24

Aousserd min 12 max 29

Lagouira min 12 max 27

Midelt min 7 max 13

