Météo. Températures en légères hausses dans l’ensemble ce jeudi 29 janvier, avec de la pluie sur une grande partie du pays

- Pluies et averses localement importantes sur le Rif, le Tangérois, Loukkos et le nord du Gharb.
- Temps souvent nuageux avec faibles pluies sur le Saïss, le Haut et le Moyen Atlas.
- Temps passagèrement nuageux avec gouttes de pluies éparses sur les régions Nord et Centre, le Souss, la rive méditerranéenne et le Nord des provinces Sud.
- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, le Rif, l’ouest de la Méditerranée, l’Atlas, l’Oriental et le nord des provinces Sud.
- Température minimale de l’ordre de 0/6°C sur l’Atlas, de 6/10°C sur le Rif et les Hauts Plateaux et de 10/14°C partout ailleurs.
- Température diurne en légère baisse sur le Sud-Est et les provinces Sud, et en hausse ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et au Sud de Tan-Tan, ainsi que localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 29 janvier 2026:
– Oujda min 14 max 19
– Bouarfa min 6 max 21
– Al Hoceima min 16 max 22
– Tétouan min 16 max 18
– Sebta min 16 max 17
– Mellilia min 16 max 19
– Tanger min 16 max 17
– Kénitra min 16 max 18
– Rabat min 16 max 19
– Casablanca min 16 max 19
– El Jadida min 15 max 19
– Settat min 12 max 17
– Safi min 15 max 19
– Khouribga min 10 max 14
– Béni Mellal min 8 max 17
– Marrakech min 10 max 18
– Meknès min 12 max 16
– Fès min 13 max 17
– Ifrane min 7 max 8
– Taounate min 13 max 15
– Errachidia min 6 max 23
– Ouarzazate min 4 max 24
– Agadir min 13 max 19
– Essaouira min 12 max 19
– Laâyoune min 13 max 22
– Es-Semara min 16 max 23
– Dakhla min 13 max 24
– Aousserd min 12 max 29
– Lagouira min 12 max 27
– Midelt min 7 max 13