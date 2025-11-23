Météo. Températures en légère hausse à stationnaires ce dimanche 23 novembre, avec un temps froid sur les montagnes du pays

Temps assez froid avec gelée abondante sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, la nuit et en début de matinée.
– Ciel passagèrement nuageux sur les provinces sahariennes.
– Rafales de vent assez fortes sur le nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
– Températures minimales de l’ordre de -04/04°C sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 16/21°C sur les provinces du Sud, et de 05/12°C partout ailleurs.
– Températures journalières en légère hausse à stationnaires sur l’ensemble du pays.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 23 novembre 2025 :
– Oujda min 04 max 20
– Bouarfa min 01 max 17
– Al Hoceima min 07 max 17
– Tétouan min 05 max 18
– Sebta min 13 max 19
– Mellilia min 02 max 18
– Tanger min 09 max 18
– Kénitra min 06 max 20
– Rabat min 08 max 21
– Casablanca min 08 max 19
– El Jadida min 09 max 19
– Settat min 06 max 21
– Safi min 09 max 24
– Khouribga min 06 max 22
– Béni Mellal min 09 max 24
– Marrakech min 07 max 29
– Meknès min 05 max 21
– Fès min 04 max 20
– Ifrane min 01 max 14
– Taounate min 03 max 21
– Errachidia min 04 max 19
– Ouarzazate min 05 max 22
– Agadir min 18 max 29
– Essaouira min 13 max 21
– Laâyoune min 14 max 33
– Es-Semara min 17 max 30
– Dakhla min 16 max 25
– Aousserd min 19 max 31
– Lagouira min 18 max 26
– Midelt min 03 max 18.