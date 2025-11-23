Société

Météo. Températures en légère hausse à stationnaires ce dimanche 23 novembre, avec un temps froid sur les montagnes du pays

Ville traditionnelle berbère de la vallée de Sous au sud du Maroc, Taroudant est un endroit fascinant à visiter. La ville a prospéré au XVIe siècle, devenant un centre de commerce et de culture.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 23 novembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/11/2025 à 05h58

Temps assez froid avec gelée abondante sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, la nuit et en début de matinée.

– Ciel passagèrement nuageux sur les provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur le nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de -04/04°C sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 16/21°C sur les provinces du Sud, et de 05/12°C partout ailleurs.

– Températures journalières en légère hausse à stationnaires sur l’ensemble du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : La COP30 s’enfonce dans la nuit, l’ambition sur la sortie des fossiles en péril

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 23 novembre 2025 :

Oujda min 04 max 20

Bouarfa min 01 max 17

Al Hoceima min 07 max 17

Tétouan min 05 max 18

Sebta min 13 max 19

Mellilia min 02 max 18

Tanger min 09 max 18

Kénitra min 06 max 20

Rabat min 08 max 21

Casablanca min 08 max 19

El Jadida min 09 max 19

Settat min 06 max 21

Safi min 09 max 24

Khouribga min 06 max 22

Béni Mellal min 09 max 24

Marrakech min 07 max 29

Meknès min 05 max 21

Fès min 04 max 20

Ifrane min 01 max 14

Taounate min 03 max 21

Errachidia min 04 max 19

Ouarzazate min 05 max 22

Agadir min 18 max 29

Essaouira min 13 max 21

Laâyoune min 14 max 33

Es-Semara min 17 max 30

Dakhla min 16 max 25

Aousserd min 19 max 31

Lagouira min 18 max 26

Midelt min 03 max 18.

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/11/2025 à 05h58
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

COP30: le sommet climat paralysé par un incendie sur le site et les divisions sans fin sur les fossiles

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Finance climatique: pourquoi la Mauritanie, le Tchad, le Soudan du Sud et 7 autres pays montent au créneau à la COP30

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Climat: l’Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Penser la ville au prisme du climat: la Fondation Attijariwafa bank récompense de jeunes talents marocains

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Océans en péril: les dirigeants du monde attendus à Nice pour sauver la planète

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Marrakech: la parade «The Herds», une marche artistique pour la planète

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: la double peine de la guerre et du changement climatique au Soudan

Articles les plus lus

1
Info360. L’architecte du «Kremlin» de Bouskoura se désolidarise du promoteur et confirme le retrait du permis de construire en 2023
2
CAN 2025: 348 bus chinois flambant neufs bientôt dans les rues de Tanger, Tétouan et Assilah
3
Agriculture: les récentes pluies relancent la saison des labours dans la région de Fès-Meknès
4
Dernière ligne droite pour le parking de l’hypercentre de Casablanca
5
Infrastructures: la tour Mohammed VI s’apprête à livrer son visage définitif
6
Pablo Iglesias: le chevalier noir du Polisario, entre corruption, fanfaronnade et appels à la guerre
7
Avis de turbulences sur le parcours de l’accord agricole Maroc–UE
8
Parution. Le livre «Les espions du président» révèle la vulnérabilité cachée de l’armée algérienne
Revues de presse

Voir plus