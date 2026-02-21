Société

Météo. Températures en légère baisse ce samedi 21 février, avec un temps assez froid sur l’Atlas et l’Oriental

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 21 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Le 21/02/2026 à 06h57

- Temps assez froid durant les matinées et les nuits avec gelée locale sur l’Atlas et l’Oriental.

- Nuage bas avec formations brumeuses matinales et nocturnes par endroits sur les plaines atlantiques nord et centre, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et les provinces du Sud avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de -02/03°C sur l’Atlas, 02/06°C sur les Hauts plateaux orientaux, de 16/20°C sur les provinces sahariennes et localement sur le Souss et de 08/12°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur le nord-ouest et en légère baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le littoral atlantique, et localement agitée à forte le matin entre Casablanca et TanTan.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 21 février 2026:

Oujda min 5 max 21

Bouarfa min 7 max 22

Al Hoceima min 6 max 17

Tétouan min 9 max 16

Sebta min 13 max 16

Mellilia min 10 max 16

Tanger min 11 max 18

Kénitra min 6 max 24

Rabat min 9 max 21

Casablanca min 8 max 18

El Jadida min 8 max 21

Settat min 10 max 27

Safi min 7 max 29

Khouribga min 9 max 25

Béni Mellal min 11 max 25

Marrakech min 11 max 30

Meknès min 6 max 24

Fès min 5 max 21

Ifrane min 4 max 17

Taounate min 13 max 24

Errachidia min 6 max 24

Ouarzazate min 5 max 25

Agadir min 10 max 33

Essaouira min 14 max 25

Laâyoune min 13 max 33

Es-Semara min 14 max 35

Dakhla min 15 max 23

Aousserd min 17 max 36

Lagouira min 14 max 31

Midelt min 6 max 22

