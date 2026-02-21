Météo. Températures en légère baisse ce samedi 21 février, avec un temps assez froid sur l’Atlas et l’Oriental

- Temps assez froid durant les matinées et les nuits avec gelée locale sur l’Atlas et l’Oriental.

- Nuage bas avec formations brumeuses matinales et nocturnes par endroits sur les plaines atlantiques nord et centre, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et les provinces du Sud avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de -02/03°C sur l’Atlas, 02/06°C sur les Hauts plateaux orientaux, de 16/20°C sur les provinces sahariennes et localement sur le Souss et de 08/12°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur le nord-ouest et en légère baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le littoral atlantique, et localement agitée à forte le matin entre Casablanca et TanTan.

Lire aussi : Province de Kénitra: retour progressif des sinistrés des intempéries dès dimanche

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 21 février 2026:

– Oujda min 5 max 21

– Bouarfa min 7 max 22

– Al Hoceima min 6 max 17

– Tétouan min 9 max 16

– Sebta min 13 max 16

– Mellilia min 10 max 16

– Tanger min 11 max 18

– Kénitra min 6 max 24

– Rabat min 9 max 21

– Casablanca min 8 max 18

– El Jadida min 8 max 21

– Settat min 10 max 27

– Safi min 7 max 29

– Khouribga min 9 max 25

– Béni Mellal min 11 max 25

– Marrakech min 11 max 30

– Meknès min 6 max 24

– Fès min 5 max 21

– Ifrane min 4 max 17

– Taounate min 13 max 24

– Errachidia min 6 max 24

– Ouarzazate min 5 max 25

– Agadir min 10 max 33

– Essaouira min 14 max 25

– Laâyoune min 13 max 33

– Es-Semara min 14 max 35

– Dakhla min 15 max 23

– Aousserd min 17 max 36

– Lagouira min 14 max 31

– Midelt min 6 max 22