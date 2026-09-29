Société

Météo. Températures en hausse, chaleur dans les plaines intérieures et ondées sur l’Atlas ce mardi 29 septembre

Marrakech.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 29 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/09/2026 à 06h55

- Nuages bas sur les côtes avec formations brumeuses ou bruine la matinée et la nuit.

- Ciel passagèrement nuageux sur l’Atlas et ses versants est avec ondées par endroits.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Oriental.

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures et les provinces sahariennes.

- Rafales de vent modérées à parfois assez fortes sur le Moyen Atlas et les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas et le Rif, de 22/24°C sur les côtes Centre et le Sud et de 15/22°C partout ailleurs.

- Température en hausse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 29 septembre 2026:

Oujda min 18 max 33

Bouarfa min 18 max 28

Al Hoceïma min 19 max 26

Tétouan min 18 max 24

Sebta min 20 max 22

Mellilia min 21 max 24

Tanger min 20 max 27

Kénitra min 17 max 30

Rabat min 19 max 31

Casablanca min 19 max 28

El Jadida min 19 max 28

Settat min 19 max 34

Safi min 19 max 33

Khouribga min 19 max 32

Béni Mellal min 21 max 33

Marrakech min 20 max 35

Meknès min 19 max 28

Fès min 20 max 30

Ifrane min 14 max 24

Taounate min 21 max 33

Errachidia min 20 max 29

Ouarzazate min 18 max 30

Agadir min 20 max 33

Essaouira min 18 max 25

Laâyoune min 20 max 37

Es-Semara min 23 max 39

Dakhla min 19 max 29

Aousserd min 23 max 38

Lagouira min 20 max 26

Midelt min 14 max 25.

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/09/2026 à 06h55
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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