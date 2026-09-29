Météo. Températures en hausse, chaleur dans les plaines intérieures et ondées sur l’Atlas ce mardi 29 septembre

- Nuages bas sur les côtes avec formations brumeuses ou bruine la matinée et la nuit.
- Ciel passagèrement nuageux sur l’Atlas et ses versants est avec ondées par endroits.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Oriental.
- Temps assez chaud sur les plaines intérieures et les provinces sahariennes.
- Rafales de vent modérées à parfois assez fortes sur le Moyen Atlas et les provinces sahariennes.
- Température minimale de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas et le Rif, de 22/24°C sur les côtes Centre et le Sud et de 15/22°C partout ailleurs.
- Température en hausse.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 29 septembre 2026:
– Oujda min 18 max 33
– Bouarfa min 18 max 28
– Al Hoceïma min 19 max 26
– Tétouan min 18 max 24
– Sebta min 20 max 22
– Mellilia min 21 max 24
– Tanger min 20 max 27
– Kénitra min 17 max 30
– Rabat min 19 max 31
– Casablanca min 19 max 28
– El Jadida min 19 max 28
– Settat min 19 max 34
– Safi min 19 max 33
– Khouribga min 19 max 32
– Béni Mellal min 21 max 33
– Marrakech min 20 max 35
– Meknès min 19 max 28
– Fès min 20 max 30
– Ifrane min 14 max 24
– Taounate min 21 max 33
– Errachidia min 20 max 29
– Ouarzazate min 18 max 30
– Agadir min 20 max 33
– Essaouira min 18 max 25
– Laâyoune min 20 max 37
– Es-Semara min 23 max 39
– Dakhla min 19 max 29
– Aousserd min 23 max 38
– Lagouira min 20 max 26
– Midelt min 14 max 25.