Météo. Températures en hausse, chaleur dans les plaines intérieures et ondées sur l’Atlas ce mardi 29 septembre

- Nuages bas sur les côtes avec formations brumeuses ou bruine la matinée et la nuit.

- Ciel passagèrement nuageux sur l’Atlas et ses versants est avec ondées par endroits.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Oriental.

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures et les provinces sahariennes.

- Rafales de vent modérées à parfois assez fortes sur le Moyen Atlas et les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas et le Rif, de 22/24°C sur les côtes Centre et le Sud et de 15/22°C partout ailleurs.

- Température en hausse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 29 septembre 2026:

– Oujda min 18 max 33

– Bouarfa min 18 max 28

– Al Hoceïma min 19 max 26

– Tétouan min 18 max 24

– Sebta min 20 max 22

– Mellilia min 21 max 24

– Tanger min 20 max 27

– Kénitra min 17 max 30

– Rabat min 19 max 31

– Casablanca min 19 max 28

– El Jadida min 19 max 28

– Settat min 19 max 34

– Safi min 19 max 33

– Khouribga min 19 max 32

– Béni Mellal min 21 max 33

– Marrakech min 20 max 35

– Meknès min 19 max 28

– Fès min 20 max 30

– Ifrane min 14 max 24

– Taounate min 21 max 33

– Errachidia min 20 max 29

– Ouarzazate min 18 max 30

– Agadir min 20 max 33

– Essaouira min 18 max 25

– Laâyoune min 20 max 37

– Es-Semara min 23 max 39

– Dakhla min 19 max 29

– Aousserd min 23 max 38

– Lagouira min 20 max 26

– Midelt min 14 max 25.