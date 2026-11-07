Météo. Températures en hausse ce samedi 7 novembre avec des brumes matinales sur les côtes

- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes Atlantiques, le Nord de l’oriental et sur la rive méditerranéenne la matinée.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur l’Atlas et l’Oriental.

- Température minimale de l’ordre de 05/10°C sur l’Atals et le Rif, de 17/22°C sur les provinces sahariennes et près des côtes, de 22/26°C sur l’extrême sud du pays et de 10/17°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse.

- Mer belle devenant belle à peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et entre Tanger et Dakhla ainsi que peu agitée ailleurs.

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 7 novembre 2026:

- Oujda min 13 max 25

- Bouarfa min 12 max 22

- Al Hoceima min 13 max 21

- Tétouan min 14 max 21

- Sebta min 18 max 21

- Mellilia min 16 max 21

- Tanger min 17 max 25

- Kénitra min 15 max 26

- Rabat min 15 max 25

- Casablanca min 15 max 25

- El Jadida min 14 max 26

- Settat min 14 max 28

- Safi min 15 max 26

- Khouribga min 14 max 26

- Béni Mellal min 15 max 27

- Marrakech min 14 max 30

- Meknès min 15 max 28

- Fès min 15 max 26

- Ifrane min 7 max 18

- Taounate min 15 max 26

- Errachidia min 14 max 24

- Ouarzazate min 11 max 24

- Agadir min 11 max 27

- Essaouira min 16 max 24

- Laâyoune min 16 max 33

- Es Semara min 19 max 34

- Dakhla min 18 max 36

- Aousserd min 24 max 37

- Lagouira min 23 max 32

- Midelt min 10 max 21.