Météo. Températures en hausse baisse ce dimanche 22 février, avec un temps assez froid sur les reliefs

- Nuages bas et formations brumeuses ou bruines locales sur les plaines atlantiques.
- Temps assez froid la matinée et la nuit avec gelée locale sur les reliefs et les Hauts plateaux.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les provinces Sud avec chasse-poussières assez fréquentes.
- Température minimale de l’ordre de 00/04°c sur l’Atlas, 04/07°c sur les Hauts plateaux orientaux, de 16/20°c sur les provinces sahariennes et localement sur le Souss et de 08/12°c partout ailleurs.
- Température maximale en hausse.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, et peu agitée à agitée sur le Détroit et le littoral atlantique.
Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 22 février 2026:
– Oujda min 5 max 21
– Bouarfa min 7 max 22
– Al Hoceima min 6 max 17
– Tétouan min 9 max 16
– Sebta min 13 max 16
– Mellilia min 10 max 16
– Tanger min 11 max 18
– Kénitra min 6 max 24
– Rabat min 9 max 21
– Casablanca min 8 max 18
– El Jadida min 8 max 21
– Settat min 10 max 27
– Safi min 7 max 29
– Khouribga min 9 max 25
– Béni Mellal min 11 max 25
– Marrakech min 11 max 30
– Meknès min 6 max 24
– Fès min 5 max 21
– Ifrane min 4 max 17
– Taounate min 13 max 24
– Errachidia min 6 max 24
– Ouarzazate min 5 max 25
– Agadir min 10 max 33
– Essaouira min 14 max 25
– Laâyoune min 13 max 33
– Es-Semara min 14 max 35
– Dakhla min 15 max 23
– Aousserd min 17 max 36
– Lagouira min 14 max 31
– Midelt min 6 max 22