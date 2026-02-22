Météo. Températures en hausse baisse ce dimanche 22 février, avec un temps assez froid sur les reliefs

Météo. La tour Hassan est une tour emblématique de Rabat, capitale du Maroc, constituant le minaret d'une mosquée du XIIe siècle inachevée. Le sultan Yacoub El Mansour de la dynastie des Almohades projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman, après celle de Samara en Irak.

- Nuages bas et formations brumeuses ou bruines locales sur les plaines atlantiques.

- Temps assez froid la matinée et la nuit avec gelée locale sur les reliefs et les Hauts plateaux.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les provinces Sud avec chasse-poussières assez fréquentes.

- Température minimale de l’ordre de 00/04°c sur l’Atlas, 04/07°c sur les Hauts plateaux orientaux, de 16/20°c sur les provinces sahariennes et localement sur le Souss et de 08/12°c partout ailleurs.

- Température maximale en hausse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, et peu agitée à agitée sur le Détroit et le littoral atlantique.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 22 février 2026:

– Oujda min 5 max 21

– Bouarfa min 7 max 22

– Al Hoceima min 6 max 17

– Tétouan min 9 max 16

– Sebta min 13 max 16

– Mellilia min 10 max 16

– Tanger min 11 max 18

– Kénitra min 6 max 24

– Rabat min 9 max 21

– Casablanca min 8 max 18

– El Jadida min 8 max 21

– Settat min 10 max 27

– Safi min 7 max 29

– Khouribga min 9 max 25

– Béni Mellal min 11 max 25

– Marrakech min 11 max 30

– Meknès min 6 max 24

– Fès min 5 max 21

– Ifrane min 4 max 17

– Taounate min 13 max 24

– Errachidia min 6 max 24

– Ouarzazate min 5 max 25

– Agadir min 10 max 33

– Essaouira min 14 max 25

– Laâyoune min 13 max 33

– Es-Semara min 14 max 35

– Dakhla min 15 max 23

– Aousserd min 17 max 36

– Lagouira min 14 max 31

– Midelt min 6 max 22