Météo. Températures en hausse baisse ce dimanche 22 février, avec un temps assez froid sur les reliefs

Météo. La tour Hassan est une tour emblématique de Rabat, capitale du Maroc, constituant le minaret d'une mosquée du XIIe siècle inachevée. Le sultan Yacoub El Mansour de la dynastie des Almohades projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman, après celle de Samara en Irak.

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 22 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Le 22/02/2026 à 06h53

- Nuages bas et formations brumeuses ou bruines locales sur les plaines atlantiques.

- Temps assez froid la matinée et la nuit avec gelée locale sur les reliefs et les Hauts plateaux.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les provinces Sud avec chasse-poussières assez fréquentes.

- Température minimale de l’ordre de 00/04°c sur l’Atlas, 04/07°c sur les Hauts plateaux orientaux, de 16/20°c sur les provinces sahariennes et localement sur le Souss et de 08/12°c partout ailleurs.

- Température maximale en hausse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, et peu agitée à agitée sur le Détroit et le littoral atlantique.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 22 février 2026:

Oujda min 5 max 21

Bouarfa min 7 max 22

Al Hoceima min 6 max 17

Tétouan min 9 max 16

Sebta min 13 max 16

Mellilia min 10 max 16

Tanger min 11 max 18

Kénitra min 6 max 24

Rabat min 9 max 21

Casablanca min 8 max 18

El Jadida min 8 max 21

Settat min 10 max 27

Safi min 7 max 29

Khouribga min 9 max 25

Béni Mellal min 11 max 25

Marrakech min 11 max 30

Meknès min 6 max 24

Fès min 5 max 21

Ifrane min 4 max 17

Taounate min 13 max 24

Errachidia min 6 max 24

Ouarzazate min 5 max 25

Agadir min 10 max 33

Essaouira min 14 max 25

Laâyoune min 13 max 33

Es-Semara min 14 max 35

Dakhla min 15 max 23

Aousserd min 17 max 36

Lagouira min 14 max 31

Midelt min 6 max 22

