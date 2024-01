Météo. Températures en baisse, vent et pluies, voici les prévisions pour jeudi et vendredi

Depuis hier, des pluies et des vents assez forts touchent plusieurs localités du Maroc. Les prévisions indiquent que ces conditions météorologiques se maintiendront dans les jours à venir, avec une baisse des températures.

Sur LinkedIn, la Direction générale de la météorologie (DGM) explique que cette situation est le résultat du rapprochement d’une dépression du proche Atlantique. C’est pour cette raison que les températures ont commencé progressivement à chuter, et de faibles pluies ont été enregistrées en début de soirée d’hier sur les régions de Tanger, du Rif, et sur les plaines au nord d’Essaouira.

Pour cette journée de mercredi, la DGM prévoit un temps instable dans le nord-ouest du Maroc, avec des pluies sporadiques et des averses orageuses occasionnelles affectant les régions du Nord-Ouest, du Rif et du Saïss.

Les plaines au nord d’Essaouira ainsi que les régions de l’Atlas connaîtront aussi des précipitations généralement faibles. En outre, des vents forts à très forts souffleront sur plusieurs zones du pays, notamment le Rif, la région de Tanger, le Haut et le Moyen Atlas ainsi que l’Oriental. Cette perturbation météorologique s’accompagnera d’une baisse significative des températures.

Jeudi, les régions du Nord-Ouest connaîtront un temps passagèrement nuageux avec quelques gouttes éparses en attendant de nouvelles pluies prévues pour le vendredi. Les régions nord et centre du pays, les Haut et Moyen Atlas, le Rif, et le nord de l’Oriental devraient être les plus touchées par ces précipitations. La tendance à la baisse des températures se poursuivra.