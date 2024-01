Plus de 32°C dans plusieurs villes: les raisons de la vague de chaleur en plein hiver au Maroc

Des températures de 5 à 10°C au-dessus de la moyenne saisonnière ont été relevées par la Direction générale de la météorologie (DGM) au cours de la fin de semaine dernière, dans le sud et le centre du pays ainsi que le long des plaines atlantiques.

Selon la DGM, cette canicule a été provoquée par la formation d’un courant sud résultant de la présence d’une dépression sur le large atlantique. «Ce courant sud ainsi que les vents sud qui l’accompagnent ont contribué à l’ascension de masses d’air tropicales chaudes et humides entraînant une augmentation des températures dans le sud et le centre du pays, en particulier dans les zones côtières. Ces masses d’air ont également atteint l’Espagne et le Portugal», précise-t-on.

Ainsi, des températures allant jusqu’à 32°C ont été enregistrées à Taroudant et Aït Melloul, 31°C à Mohammedia et Nouaceur, et 30°C à El Jadida, Casablanca et Rabat, ce qui équivaut à 5 à 10°C au-dessus de la moyenne. La température maximale mensuelle de villes comme Mohammedia, Nouaceur, El Jadida, Ksar El Kébir, Aït Melloul et Sidi Ifni a même été dépassée, fait-on savoir.

Lire aussi : Voici comment les habitants de Taroudant bravent la canicule

La DGM s’attend à ce que les températures restent élevées, ce lundi, avec des valeurs oscillant entre 13 et 20°C dans l’Atlas, le Rif, et autour de Tanger, et entre 27 et 32°C dans le Souss et le sud du pays. Les autres régions devraient connaître des températures entre 21 et 27°C. Demain mardi, les températures connaîtront une légère baisse progressive dans le Nord et resteront relativement élevées pendant la journée sur les côtes centrales et le Sud.

Des pluies faibles sont également prévues mardi après-midi et pendant la soirée dans les régions de Tanger et du Rif ainsi que le centre, avec une possibilité de chute de quelques flocons de neige sur les sommets de l’Atlas. Le ciel sera partiellement nuageux dans le nord-est des provinces du Sud, l’Atlas et le sud-est du pays, avec des vents forts locaux sur les côtes centres, signale la DGM.

Mercredi, quelques pluies ou averses orageuses occasionnelles toucheront le nord-ouest du pays, le Rif et le Saïss, tandis que des pluies généralement faibles toucheront les plaines au nord d’Essaouira, les plateaux du Gharb et du Haouz et les régions de l’Atlas moyen. Des vents forts à très forts sont par ailleurs annoncés sur le Rif, les régions nord, centre et l’Atlas et l’Orient, ainsi que des tempêtes de sable locales dans le sud-est du pays. Enfin, conclut-on, les températures seront en baisse générale, sauf dans la partie orientale du pays.