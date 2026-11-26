Ciel peu à passagèrement nuageux avec gouttes de pluie ou ondées éparses sur le Tangérois, la Méditerranée, les plaines atlantiques nord et centre, le Saïss, le Souss, l’Atlas et ses régions ouest voisines, l’Oriental et le Sud-Est.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les plaines atlantiques.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et les provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de 01/09°C sur l’Atlas et ses versants est, le Rif et les Hauts Plateaux, de 15/20°C sur l’ouest et le sud des provinces du Sud et le Souss, et de 09/15°C ailleurs.

– Températures en baisse sur l’ensemble du pays, avec un temps assez froid sur l’Atlas et les Hauts Plateaux.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, agitée à forte entre Mehdia et Boujdour et peu agitée à agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 26 novembre 2026:

– Oujda min 08 max 14

– Bouarfa min 06 max 13

– Al Hoceima min 12 max 16

– Tétouan min 09 max 15

– Sebta min 14 max 16

– Mellilia min 15 max 17

– Tanger min 11 max 15

– Kénitra min 11 max 19

– Rabat min 13 max 18

– Casablanca min 13 max 19

– El Jadida min 12 max 20

– Settat min 09 max 19

– Safi min 09 max 21

– Khouribga min 05 max 16

– Béni Mellal min 09 max 17

– Marrakech min 12 max 20

– Meknès min 08 max 16

– Fès min 10 max 16

– Ifrane min 01 max 07

– Taounate min 08 max 16

– Errachidia min 09 max 19

– Ouarzazate min 10 max 21

– Agadir min 15 max 21

– Essaouira min 15 max 22

– Laâyoune min 15 max 26

– Es-Semara min 16 max 28

– Dakhla min 16 max 26

– Aousserd min 18 max 32

– Lagouira min 19 max 29

– Midelt min 05 max 13.