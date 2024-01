Météo. Températures en baisse sur la majeure partie du Maroc en ce mercredi 17 janvier, avec des pluies dans le région Nord

- Temps relativement froid, la matinée et la nuit, sur l’Atlas et les hauts plateaux orientaux.

- Temps nuageux avec pluies et risque d’orage sur la région de Tanger et le Rif.

- Ciel passagèrement nuageux avec possibilité des gouttes éparses sur les côtes nord.

- Brume locale sur les côtes sud.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Rif, la région de Tanger, les Haut et Moyen Atlas et l’Oriental.

- Chasse-poussières par endroits sur le Sud-Est et le sud de l’Oriental.

- Températures minimales de l’ordre de 03/08°C sur l’Atlas, le sud de l’Oriental et les versants sud-est, de 08/13°C sur le Rif et le nord-est des provinces du Sud et de 14/21°C partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse sur le Centre et la partie Est du pays et en baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au nord de Cap Ghir et agitée sur le reste du littoral atlantique.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 17 janvier 2024:

- Oujda: min 11°C; max 23°C

- Bouarfa: min 7°C; max 19°C

- Al Hoceima: min 11°C; max 23°C

- Tétouan: min 12°C; max 20°C

- Sebta: min 11°C; max 18°C

- Mellilia: min 12°C; max 24°C

- Tanger: min 14°C; max 18°C

- Kénitra: min 12°C; max 21°C

- Rabat: min 12°C; max 21°C

- Casablanca: min 14°C; max 23°C

- El Jadida: min 15°C; max 21°C

- Settat: min 14°C; max 21°C

- Safi: min 17°C; max 19°C

- Khouribga: min 10°C; max 20°C

- Béni Mellal: min 11°C; max 21°C

- Marrakech: min 10°C; max 23°C

- Meknès: min 11°C; max 21°C

- Fès: min 8°C; max 22°C

- Ifrane: min 6°C; max 13°C

- Taounate: min 9°C; max 17°C

- Errachidia: min 6°C; max 21°C

- Ouarzazate: min 5°C; max 22°C

- Agadir: min 16°C; max 27°C

- Essaouira: min 17°C; max 23°C

- Laâyoune: min 18°C; max 25°C

- Es-Semara: min 14°C; max 27°C

- Dakhla: min 17°C; max 22°C

- Aousserd: min 18°C; max 31°C

- Lagouira: min 17°C; max 28°C

- Midelt: min 5°C; max 18°C