Météo. Températures en baisse et pluies sur le nord ce dimanche 26 octobre

Cap Barbas, à 275 km de Dakhla. Selon l’Institut national de recherche halieutique, ces eaux à l'extrême sud du Maroc ont une teneur élevée en phosphates, sans doute due à l'influence des eaux centrales de l'Atlantique Sud, riches en matières minérales. . DR

- Temps nuageux avec pluies éparses sur le Tangérois, Loukkos et le Rif Occidental.

- Nuages bas denses sur les plaines Nord et Centres, et le Saiss avec formations brumeuses ou bruines locales.

- Temps relativement chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes.

- Rafales de vent localement assez fortes sur le Sud-Est avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 06/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/25°C sur l’extrême Sud des provinces sahariennes et de 13/19°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse sur les régions Nord et en baisse à stationnaire partout ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 26 octobre 2025 :

– Oujda min 15 max 26

– Bouarfa min 13 max 30

– Al Hoceima min 16 max 23

– Tétouan min 18 max 24

– Sebta min 21 max 23

– Mellilia min 18 max 23

– Tanger min 19 max 23

– Kénitra min 18 max 24

– Rabat min 17 max 25

– Casablanca min 19 max 24

– El Jadida min 19 max 24

– Settat min 15 max 26

– Safi min 16 max 25

– Khouribga min 13 max 25

– Béni Mellal min 15 max 27

– Marrakech min 15 max 29

– Meknès min 16 max 24

– Fès min 17 max 25

– Ifrane min 11 max 19

– Taounate min 18 max 30

– Errachidia min 16 max 31

– Ouarzazate min 13 max 32

– Agadir min 16 max 23

– Essaouira min 16 max 24

– Laâyoune min 13 max 31

– Es-Semara min 18 max 34

– Dakhla min 13 max 27

– Aousserd min 24 max 39

– Lagouira min 18 max 32

– Midelt min 13 max 26