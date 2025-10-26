Météo. Températures en baisse et pluies sur le nord ce dimanche 26 octobre

- Temps nuageux avec pluies éparses sur le Tangérois, Loukkos et le Rif Occidental.
- Nuages bas denses sur les plaines Nord et Centres, et le Saiss avec formations brumeuses ou bruines locales.
- Temps relativement chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes.
- Rafales de vent localement assez fortes sur le Sud-Est avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 06/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/25°C sur l’extrême Sud des provinces sahariennes et de 13/19°C partout ailleurs.
- Température du jour en baisse sur les régions Nord et en baisse à stationnaire partout ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 26 octobre 2025 :
– Oujda min 15 max 26
– Bouarfa min 13 max 30
– Al Hoceima min 16 max 23
– Tétouan min 18 max 24
– Sebta min 21 max 23
– Mellilia min 18 max 23
– Tanger min 19 max 23
– Kénitra min 18 max 24
– Rabat min 17 max 25
– Casablanca min 19 max 24
– El Jadida min 19 max 24
– Settat min 15 max 26
– Safi min 16 max 25
– Khouribga min 13 max 25
– Béni Mellal min 15 max 27
– Marrakech min 15 max 29
– Meknès min 16 max 24
– Fès min 17 max 25
– Ifrane min 11 max 19
– Taounate min 18 max 30
– Errachidia min 16 max 31
– Ouarzazate min 13 max 32
– Agadir min 16 max 23
– Essaouira min 16 max 24
– Laâyoune min 13 max 31
– Es-Semara min 18 max 34
– Dakhla min 13 max 27
– Aousserd min 24 max 39
– Lagouira min 18 max 32
– Midelt min 13 max 26