Météo. Températures en baisse et pluies sur le nord ce dimanche 26 octobre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 26 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/10/2025 à 05h56

- Temps nuageux avec pluies éparses sur le Tangérois, Loukkos et le Rif Occidental.

- Nuages bas denses sur les plaines Nord et Centres, et le Saiss avec formations brumeuses ou bruines locales.

- Temps relativement chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes.

- Rafales de vent localement assez fortes sur le Sud-Est avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 06/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/25°C sur l’extrême Sud des provinces sahariennes et de 13/19°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse sur les régions Nord et en baisse à stationnaire partout ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 26 octobre 2025 :

Oujda min 15 max 26

Bouarfa min 13 max 30

Al Hoceima min 16 max 23

Tétouan min 18 max 24

Sebta min 21 max 23

Mellilia min 18 max 23

Tanger min 19 max 23

Kénitra min 18 max 24

Rabat min 17 max 25

Casablanca min 19 max 24

El Jadida min 19 max 24

Settat min 15 max 26

Safi min 16 max 25

Khouribga min 13 max 25

Béni Mellal min 15 max 27

Marrakech min 15 max 29

Meknès min 16 max 24

Fès min 17 max 25

Ifrane min 11 max 19

Taounate min 18 max 30

Errachidia min 16 max 31

Ouarzazate min 13 max 32

Agadir min 16 max 23

Essaouira min 16 max 24

Laâyoune min 13 max 31

Es-Semara min 18 max 34

Dakhla min 13 max 27

Aousserd min 24 max 39

Lagouira min 18 max 32

Midelt min 13 max 26

#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

