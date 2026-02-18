Société

Météo. Températures en baisse dans l’ensemble ce mercredi 18 février, avec des gelées sur les reliefs

Envol de flamants roses dans l'embouchure de l'oued Souss, près d'Agadir. Cet oiseau migrateur, au plumage rose clair, au bec court et recourbé, peut se propulser, son cou et ses longues pattes roses et palmées étirés, sur plusieurs centaines de kilomètres... à 60 km/h.

Envol de flamants roses dans l'embouchure de l'oued Souss, près d'Agadir. Cet oiseau migrateur, au plumage rose clair, au bec court et recourbé, peut se propulser, son cou et ses longues pattes roses et palmées étirés, sur plusieurs centaines de kilomètres... à 60 km/h. . Jerzy Strzelecki 

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 18 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Le 18/02/2026 à 06h57

- Temps assez froid la nuit et le matin, avec gelée locale sur les reliefs d’Atlas et le Rif.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines atlantiques, le Saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, le Souss et le nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, les côtes centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de -1/5°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C sur les provinces sahariennes et de 6/11°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur l’Oriental et les provinces sahariennes et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée sur le long du littoral atlantique.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 18 février 2026:

Oujda min 9 max 25

Bouarfa min 8 max 22

Al Hoceima min 10 max 17

Tétouan min 9 max 18

Sebta min 12 max 14

Mellilia min 13 max 18

Tanger min 8 max 15

Kénitra min 7 max 15

Rabat min 10 max 16

Casablanca min 11 max 16

El Jadida min 9 max 16

Settat min 9 max 18

Safi min 9 max 19

Khouribga min 7 max 21

Béni Mellal min 5 max 22

Marrakech min 11 max 24

Meknès min 6 max 19

Fès min 6 max 21

Ifrane min 2 max 14

Taounate min 9 max 21

Errachidia min 3 max 25

Ouarzazate min 5 max 25

Agadir min 13 max 20

Essaouira min 11 max 21

Laâyoune min 13 max 27

Es-Semara min 13 max 30

Dakhla min 18 max 29

Aousserd min 16 max 33

Lagouira min 14 max 28

Midelt min 5 max 21

