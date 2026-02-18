Météo. Températures en baisse dans l’ensemble ce mercredi 18 février, avec des gelées sur les reliefs

Envol de flamants roses dans l'embouchure de l'oued Souss, près d'Agadir. Cet oiseau migrateur, au plumage rose clair, au bec court et recourbé, peut se propulser, son cou et ses longues pattes roses et palmées étirés, sur plusieurs centaines de kilomètres... à 60 km/h. . Jerzy Strzelecki

- Temps assez froid la nuit et le matin, avec gelée locale sur les reliefs d’Atlas et le Rif.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines atlantiques, le Saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, le Souss et le nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, les côtes centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de -1/5°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C sur les provinces sahariennes et de 6/11°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur l’Oriental et les provinces sahariennes et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée sur le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Province de Kénitra: retour progressif des sinistrés des intempéries dès dimanche

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 18 février 2026:

– Oujda min 9 max 25

– Bouarfa min 8 max 22

– Al Hoceima min 10 max 17

– Tétouan min 9 max 18

– Sebta min 12 max 14

– Mellilia min 13 max 18

– Tanger min 8 max 15

– Kénitra min 7 max 15

– Rabat min 10 max 16

– Casablanca min 11 max 16

– El Jadida min 9 max 16

– Settat min 9 max 18

– Safi min 9 max 19

– Khouribga min 7 max 21

– Béni Mellal min 5 max 22

– Marrakech min 11 max 24

– Meknès min 6 max 19

– Fès min 6 max 21

– Ifrane min 2 max 14

– Taounate min 9 max 21

– Errachidia min 3 max 25

– Ouarzazate min 5 max 25

– Agadir min 13 max 20

– Essaouira min 11 max 21

– Laâyoune min 13 max 27

– Es-Semara min 13 max 30

– Dakhla min 18 max 29

– Aousserd min 16 max 33

– Lagouira min 14 max 28

– Midelt min 5 max 21