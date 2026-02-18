Météo. Températures en baisse dans l’ensemble ce mercredi 18 février, avec des gelées sur les reliefs

- Temps assez froid la nuit et le matin, avec gelée locale sur les reliefs d’Atlas et le Rif.
- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines atlantiques, le Saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, le Souss et le nord-ouest des provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, les côtes centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.
- Températures minimales de l’ordre de -1/5°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C sur les provinces sahariennes et de 6/11°C partout ailleurs.
- Température diurne en hausse sur l’Oriental et les provinces sahariennes et en baisse partout ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée sur le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Province de Kénitra: retour progressif des sinistrés des intempéries dès dimanche
Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 18 février 2026:
– Oujda min 9 max 25
– Bouarfa min 8 max 22
– Al Hoceima min 10 max 17
– Tétouan min 9 max 18
– Sebta min 12 max 14
– Mellilia min 13 max 18
– Tanger min 8 max 15
– Kénitra min 7 max 15
– Rabat min 10 max 16
– Casablanca min 11 max 16
– El Jadida min 9 max 16
– Settat min 9 max 18
– Safi min 9 max 19
– Khouribga min 7 max 21
– Béni Mellal min 5 max 22
– Marrakech min 11 max 24
– Meknès min 6 max 19
– Fès min 6 max 21
– Ifrane min 2 max 14
– Taounate min 9 max 21
– Errachidia min 3 max 25
– Ouarzazate min 5 max 25
– Agadir min 13 max 20
– Essaouira min 11 max 21
– Laâyoune min 13 max 27
– Es-Semara min 13 max 30
– Dakhla min 18 max 29
– Aousserd min 16 max 33
– Lagouira min 14 max 28
– Midelt min 5 max 21