Société

Météo. Températures en baisse ce mercredi 24 juin, chaleur persistante au Sud et dans l’Oriental, temps instable sur l’Atlas

Casablanca.

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 24 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/06/2026 à 05h55

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines sur les plaines atlantiques, la rive méditerranéenne et le nord-ouest des provinces sahariennes.

- Instabilité orageuse avec ondées ou averses locales sur le moyen atlas et les hauts plateaux orientaux.

- Rafales de vent modérées a assez fortes sur l’atlas, l’extrême Sud-est, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 10/15°C sur le haut atlas, de 24/30°C sur l’Oriental, le Sud-est et l’extrême sud du pays et de 15/21°C partout ailleurs.

- Température en baisse sur la majorité du Royaume.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Boujdour et Laâyoune et peu agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 24 juin 2026:

Oujda min 23 max 39

Bouarfa min 23 max 38

Al Hoceima min 20 max 26

Tétouan min 19 max 30

Sebta min 20 max 24

Mellilia min 20 max 26

Tanger min 20 max 27

Kénitra min 21 max 26

Rabat min 20 max 24

Casablanca min 21 max 25

El Jadida min 19 max 25

Settat min 17 max 33

Safi min 18 max 26

Khouribga min 17 max 33

Béni Mellal min 20 max 34

Marrakech min 18 max 35

Meknès min 19 max 32

Fès min 20 max 34

Ifrane min 20 max 31

Taounate min 21 max 35

Errachidia min 26 max 40

Ouarzazate min 21 max 39

Agadir min 18 max 26

Essaouira min 18 max 24

Laâyoune min 18 max 31

Es-Semara min 18 max 37

Dakhla min 17 max 24

Aousserd min 23 max 43

Lagouira min 18 max 24

Midelt min 19 max 33

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/06/2026 à 05h55
#DGM#Météo#Météorologie#Climat

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