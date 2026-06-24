Météo. Températures en baisse ce mercredi 24 juin, chaleur persistante au Sud et dans l’Oriental, temps instable sur l’Atlas

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines sur les plaines atlantiques, la rive méditerranéenne et le nord-ouest des provinces sahariennes.
- Instabilité orageuse avec ondées ou averses locales sur le moyen atlas et les hauts plateaux orientaux.
- Rafales de vent modérées a assez fortes sur l’atlas, l’extrême Sud-est, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.
- Températures minimales de l’ordre de 10/15°C sur le haut atlas, de 24/30°C sur l’Oriental, le Sud-est et l’extrême sud du pays et de 15/21°C partout ailleurs.
- Température en baisse sur la majorité du Royaume.
- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Boujdour et Laâyoune et peu agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 24 juin 2026:
– Oujda min 23 max 39
– Bouarfa min 23 max 38
– Al Hoceima min 20 max 26
– Tétouan min 19 max 30
– Sebta min 20 max 24
– Mellilia min 20 max 26
– Tanger min 20 max 27
– Kénitra min 21 max 26
– Rabat min 20 max 24
– Casablanca min 21 max 25
– El Jadida min 19 max 25
– Settat min 17 max 33
– Safi min 18 max 26
– Khouribga min 17 max 33
– Béni Mellal min 20 max 34
– Marrakech min 18 max 35
– Meknès min 19 max 32
– Fès min 20 max 34
– Ifrane min 20 max 31
– Taounate min 21 max 35
– Errachidia min 26 max 40
– Ouarzazate min 21 max 39
– Agadir min 18 max 26
– Essaouira min 18 max 24
– Laâyoune min 18 max 31
– Es-Semara min 18 max 37
– Dakhla min 17 max 24
– Aousserd min 23 max 43
– Lagouira min 18 max 24
– Midelt min 19 max 33