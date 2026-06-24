Météo. Températures en baisse ce mercredi 24 juin, chaleur persistante au Sud et dans l’Oriental, temps instable sur l’Atlas

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines sur les plaines atlantiques, la rive méditerranéenne et le nord-ouest des provinces sahariennes.

- Instabilité orageuse avec ondées ou averses locales sur le moyen atlas et les hauts plateaux orientaux.

- Rafales de vent modérées a assez fortes sur l’atlas, l’extrême Sud-est, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 10/15°C sur le haut atlas, de 24/30°C sur l’Oriental, le Sud-est et l’extrême sud du pays et de 15/21°C partout ailleurs.

- Température en baisse sur la majorité du Royaume.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Boujdour et Laâyoune et peu agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 24 juin 2026:

– Oujda min 23 max 39

– Bouarfa min 23 max 38

– Al Hoceima min 20 max 26

– Tétouan min 19 max 30

– Sebta min 20 max 24

– Mellilia min 20 max 26

– Tanger min 20 max 27

– Kénitra min 21 max 26

– Rabat min 20 max 24

– Casablanca min 21 max 25

– El Jadida min 19 max 25

– Settat min 17 max 33

– Safi min 18 max 26

– Khouribga min 17 max 33

– Béni Mellal min 20 max 34

– Marrakech min 18 max 35

– Meknès min 19 max 32

– Fès min 20 max 34

– Ifrane min 20 max 31

– Taounate min 21 max 35

– Errachidia min 26 max 40

– Ouarzazate min 21 max 39

– Agadir min 18 max 26

– Essaouira min 18 max 24

– Laâyoune min 18 max 31

– Es-Semara min 18 max 37

– Dakhla min 17 max 24

– Aousserd min 23 max 43

– Lagouira min 18 max 24

– Midelt min 19 max 33