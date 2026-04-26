Société

Météo. Température en hausse sur la moitié nord du Royaume ce dimanche 26 avril, avec un vent fort soufflant sur le Tangérois

La ville impériale de Meknès, située sur le plateau de Saïss entre les massifs du Rif et du Moyen Atlas. Elle tire son nom de la tribu amazighe Meknassa.

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 26 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/04/2026 à 05h58

Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines nord et centre et le nord de l’Oriental.

– Nuages bas assez nombreux sur la rive méditerranéenne, le Rif et les côtes centre avec bruines ou ondées éparses.

– Nuages instables avec ondées ou averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, les côtes centre et le sud avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 02/07°C sur l’Atlas, de 06/12°C sur le Rif, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et l’Oriental et de 12/17°C partout ailleurs.

– Température maximale en hausse sur la moitié nord et en légère baisse sur les provinces du Sud.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Paléoécologie. À Casablanca, un singe fossile vieux de 2,5 millions d’années déjouait déjà les caprices du climat

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 26 avril 2026:

Oujda min 13 max 23

Bouarfa min 12 max 27

Al Hoceima min 15 max 16

Tétouan min 14 max 16

Sebta min 16 max 18

Mellilia min 16 max 17

Tanger min 16 max 22

Kénitra min 12 max 30*

Rabat min 13 max 23

Casablanca min 16 max 21

El Jadida min 17 max 22

Settat min 13 max 28

Safi min 15 max 25

Khouribga min 10 max 27

Béni Mellal min 13 max 26

Marrakech min 13 max 30

Meknès min 12 max 26

Fès min 14 max 27

Ifrane min 07 max 20

Taounate min 15 max 26

Errachidia min 16 max 29

Ouarzazate min 15 max 31

Agadir min 17 max 24

Essaouira min 15 max 22

Laâyoune min 15 max 25

Es-Semara min 16 max 28

Dakhla min 17 max 23

Aousserd min 15 max 34

Lagouira min 16 max 26

Midelt min 10 max 21.

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/04/2026 à 05h58
#DGM#températures#Climat#Météo#Météorologie

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