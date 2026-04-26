Météo. Température en hausse sur la moitié nord du Royaume ce dimanche 26 avril, avec un vent fort soufflant sur le Tangérois

La ville impériale de Meknès, située sur le plateau de Saïss entre les massifs du Rif et du Moyen Atlas. Elle tire son nom de la tribu amazighe Meknassa.

Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines nord et centre et le nord de l’Oriental.

– Nuages bas assez nombreux sur la rive méditerranéenne, le Rif et les côtes centre avec bruines ou ondées éparses.

– Nuages instables avec ondées ou averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, les côtes centre et le sud avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 02/07°C sur l’Atlas, de 06/12°C sur le Rif, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et l’Oriental et de 12/17°C partout ailleurs.

– Température maximale en hausse sur la moitié nord et en légère baisse sur les provinces du Sud.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le détroit et le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 26 avril 2026:

– Oujda min 13 max 23

– Bouarfa min 12 max 27

– Al Hoceima min 15 max 16

– Tétouan min 14 max 16

– Sebta min 16 max 18

– Mellilia min 16 max 17

– Tanger min 16 max 22

– Kénitra min 12 max 30*

– Rabat min 13 max 23

– Casablanca min 16 max 21

– El Jadida min 17 max 22

– Settat min 13 max 28

– Safi min 15 max 25

– Khouribga min 10 max 27

– Béni Mellal min 13 max 26

– Marrakech min 13 max 30

– Meknès min 12 max 26

– Fès min 14 max 27

– Ifrane min 07 max 20

– Taounate min 15 max 26

– Errachidia min 16 max 29

– Ouarzazate min 15 max 31

– Agadir min 17 max 24

– Essaouira min 15 max 22

– Laâyoune min 15 max 25

– Es-Semara min 16 max 28

– Dakhla min 17 max 23

– Aousserd min 15 max 34

– Lagouira min 16 max 26

– Midelt min 10 max 21.