Météo. Température en baisse et des averses sur les régions Nord et Centre ce vendredi 6 mars, avec des chutes de neige sur l’Atlas et le Rif

Temps assez froid durant la matinée et la nuit sur l’Atlas, le Rif, le Sud-est et les Hauts plateaux orientaux.

– Averses parfois orageuses sur le Rif, le Tangérois, Loukkos, le Saiss, le nord du Gharb et le Moyen Atlas.

– Pluies ou averses sur le Haut Atlas et ses régions ouest voisines, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines atlantiques Nord et l’est de la Méditerranée.

– Faibles pluies sur les plaines atlantiques Centre et le nord de l’Oriental.

– Chutes de neige sur l’Atlas et le Rif.

– Rafales de vent assez fortes sur le Nord-ouest, le Rif, le Saiss, la Méditerranée, l’Oriental, le Moyen Atlas, les côtes centre et le Nord des provinces sud avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de -06/02°C sur l’Atlas, de -01/06°C sur le Rif, les Hauts plateaux et le Sud-est, de 12/17°C sur l’intérieur des provinces sud et près des côtes Centre et Sud, et de 06/12°C ailleurs.

– Température diurne en légère baisse sur les régions Nord et Centre et en hausse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, forte à très forte entre Cap Spartel et Tarfaya, et agitée à forte sur le reste du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 06 mars 2026:

– Oujda min 09 max 15

– Bouarfa min 03 max 16

– Al Hoceima min 09 max 15

– Tétouan min 08 max 12

– Sebta min 10 max 14

– Mellilia min 11 max 16

– Tanger min 10 max 13

– Kénitra min 12 max 16

– Rabat min 12 max 16

– Casablanca min 12 max 16

– El Jadida min 13 max 16

– Settat min 06 max 14

– Safi min 07 max 17

– Khouribga min 03 max 12

– Béni Mellal min 05 max 12

– Marrakech min 09 max 14

– Meknès min 06 max 12

– Fès min 07 max 13

– Ifrane min -01 max 04

– Taounate min 08 max 12

– Errachidia min 07 max 20

– Ouarzazate min 05 max 19

– Agadir min 10 max 23

– Essaouira min 11 max 17

– Laâyoune min 13 max 22

– Es-Semara min 13 max 24

– Dakhla min 15 max 22

– Aousserd min 12 max 26

– Lagouira min 14 max 26

– Midelt min 03 max 09.