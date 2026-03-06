Société

Météo. Température en baisse et des averses sur les régions Nord et Centre ce vendredi 6 mars, avec des chutes de neige sur l’Atlas et le Rif

Site archéologique de Volubilis, ancienne ville romaine située à une trentaine de kilomètres au nord de Meknès. Elle abrite les vestiges romains les mieux conservés d'Afrique du Nord. Ses principaux monuments ont été construits aux IIe et IIIe siècles. Le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997.

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 06 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Temps assez froid durant la matinée et la nuit sur l’Atlas, le Rif, le Sud-est et les Hauts plateaux orientaux.

– Averses parfois orageuses sur le Rif, le Tangérois, Loukkos, le Saiss, le nord du Gharb et le Moyen Atlas.

– Pluies ou averses sur le Haut Atlas et ses régions ouest voisines, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines atlantiques Nord et l’est de la Méditerranée.

– Faibles pluies sur les plaines atlantiques Centre et le nord de l’Oriental.

– Chutes de neige sur l’Atlas et le Rif.

– Rafales de vent assez fortes sur le Nord-ouest, le Rif, le Saiss, la Méditerranée, l’Oriental, le Moyen Atlas, les côtes centre et le Nord des provinces sud avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de -06/02°C sur l’Atlas, de -01/06°C sur le Rif, les Hauts plateaux et le Sud-est, de 12/17°C sur l’intérieur des provinces sud et près des côtes Centre et Sud, et de 06/12°C ailleurs.

– Température diurne en légère baisse sur les régions Nord et Centre et en hausse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, forte à très forte entre Cap Spartel et Tarfaya, et agitée à forte sur le reste du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 06 mars 2026:

Oujda min 09 max 15

Bouarfa min 03 max 16

Al Hoceima min 09 max 15

Tétouan min 08 max 12

Sebta min 10 max 14

Mellilia min 11 max 16

Tanger min 10 max 13

Kénitra min 12 max 16

Rabat min 12 max 16

Casablanca min 12 max 16

El Jadida min 13 max 16

Settat min 06 max 14

Safi min 07 max 17

Khouribga min 03 max 12

Béni Mellal min 05 max 12

Marrakech min 09 max 14

Meknès min 06 max 12

Fès min 07 max 13

Ifrane min -01 max 04

Taounate min 08 max 12

Errachidia min 07 max 20

Ouarzazate min 05 max 19

Agadir min 10 max 23

Essaouira min 11 max 17

Laâyoune min 13 max 22

Es-Semara min 13 max 24

Dakhla min 15 max 22

Aousserd min 12 max 26

Lagouira min 14 max 26

Midelt min 03 max 09.

