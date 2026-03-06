Météo. Température en baisse et des averses sur les régions Nord et Centre ce vendredi 6 mars, avec des chutes de neige sur l’Atlas et le Rif

Temps assez froid durant la matinée et la nuit sur l’Atlas, le Rif, le Sud-est et les Hauts plateaux orientaux.
– Averses parfois orageuses sur le Rif, le Tangérois, Loukkos, le Saiss, le nord du Gharb et le Moyen Atlas.
– Pluies ou averses sur le Haut Atlas et ses régions ouest voisines, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines atlantiques Nord et l’est de la Méditerranée.
– Faibles pluies sur les plaines atlantiques Centre et le nord de l’Oriental.
– Chutes de neige sur l’Atlas et le Rif.
– Rafales de vent assez fortes sur le Nord-ouest, le Rif, le Saiss, la Méditerranée, l’Oriental, le Moyen Atlas, les côtes centre et le Nord des provinces sud avec chasse-poussières locales.
– Température minimale de l’ordre de -06/02°C sur l’Atlas, de -01/06°C sur le Rif, les Hauts plateaux et le Sud-est, de 12/17°C sur l’intérieur des provinces sud et près des côtes Centre et Sud, et de 06/12°C ailleurs.
– Température diurne en légère baisse sur les régions Nord et Centre et en hausse ailleurs.
– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, forte à très forte entre Cap Spartel et Tarfaya, et agitée à forte sur le reste du littoral.
Lire aussi : Alerte météo. Vague de froid, pluies assez fortes avec risque d’orages et chutes de neige, de jeudi à dimanche
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 06 mars 2026:
– Oujda min 09 max 15
– Bouarfa min 03 max 16
– Al Hoceima min 09 max 15
– Tétouan min 08 max 12
– Sebta min 10 max 14
– Mellilia min 11 max 16
– Tanger min 10 max 13
– Kénitra min 12 max 16
– Rabat min 12 max 16
– Casablanca min 12 max 16
– El Jadida min 13 max 16
– Settat min 06 max 14
– Safi min 07 max 17
– Khouribga min 03 max 12
– Béni Mellal min 05 max 12
– Marrakech min 09 max 14
– Meknès min 06 max 12
– Fès min 07 max 13
– Ifrane min -01 max 04
– Taounate min 08 max 12
– Errachidia min 07 max 20
– Ouarzazate min 05 max 19
– Agadir min 10 max 23
– Essaouira min 11 max 17
– Laâyoune min 13 max 22
– Es-Semara min 13 max 24
– Dakhla min 15 max 22
– Aousserd min 12 max 26
– Lagouira min 14 max 26
– Midelt min 03 max 09.