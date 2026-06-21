Société

Météo. Mercure en hausse sur le Royaume ce dimanche 21 juin, avec une mer belle en Méditerranée

La baie d'Oualidia.

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 21 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/06/2026 à 06h00

Temps chaud sur l’Oriental, le Saïss, l’intérieur du Gharb, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Sud-Est ainsi que l’est et le sud des provinces du Sud.

– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines sur les côtes et les plaines nord et centre ainsi que le nord-est des provinces sahariennes.

– Nuages instables avec ondées ou parfois averses orageuses sur l’Oriental et le Moyen Atlas, avec débordement possible sur le Rif, le Saïss et l’est de la Méditerranée.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, le Saïss, le Sud-Est et les côtes sud avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 09/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/30°C sur la vallée de la Moulouya, l’Oriental, le Sud-Est et l’extrême sud du pays et de 16/22°C partout ailleurs.

– Températures diurnes en hausse sur la plupart des régions du Royaume.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, belle à peu agitée entre Tanger et Assilah, peu agitée entre Assilah et Boujdour et peu agitée à agitée entre Boujdour et Lagouira.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 21 juin 2026:

Oujda min 24 max 42

Bouarfa min 22 max 36

Al Hoceima min 21 max 27

Tétouan min 20 max 27

Sebta min 21 max 24

Mellilia min 20 max 26

Tanger min 21 max 35

Kénitra min 21 max 28

Rabat min 20 max 27

Casablanca min 21 max 25

El Jadida min 21 max 25

Settat min 19 max 35

Safi min 20 max 26

Khouribga min 19 max 38

Béni Mellal min 18 max 37

Marrakech min 19 max 37

Meknès min 18 max 38

Fès min 17 max 41

Ifrane min 14 max 33

Taounate min 18 max 46

Errachidia min 22 max 38

Ouarzazate min 19 max 38

Agadir min 19 max 25

Essaouira min 20 max 24

Laâyoune min 17 max 33

Es-Semara min 18 max 38

Dakhla min 17 max 25

Aousserd min 27 max 45

Lagouira min 18 max 27

Midelt min 18 max 35.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/06/2026 à 06h00
#DGM#Météo#Météorologie#Climat

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