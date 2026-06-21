Météo. Mercure en hausse sur le Royaume ce dimanche 21 juin, avec une mer belle en Méditerranée

Temps chaud sur l’Oriental, le Saïss, l’intérieur du Gharb, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Sud-Est ainsi que l’est et le sud des provinces du Sud.
– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines sur les côtes et les plaines nord et centre ainsi que le nord-est des provinces sahariennes.
– Nuages instables avec ondées ou parfois averses orageuses sur l’Oriental et le Moyen Atlas, avec débordement possible sur le Rif, le Saïss et l’est de la Méditerranée.
– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, le Saïss, le Sud-Est et les côtes sud avec chasse-poussières par endroits.
– Température minimale de l’ordre de 09/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/30°C sur la vallée de la Moulouya, l’Oriental, le Sud-Est et l’extrême sud du pays et de 16/22°C partout ailleurs.
– Températures diurnes en hausse sur la plupart des régions du Royaume.
– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, belle à peu agitée entre Tanger et Assilah, peu agitée entre Assilah et Boujdour et peu agitée à agitée entre Boujdour et Lagouira.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 21 juin 2026:
– Oujda min 24 max 42
– Bouarfa min 22 max 36
– Al Hoceima min 21 max 27
– Tétouan min 20 max 27
– Sebta min 21 max 24
– Mellilia min 20 max 26
– Tanger min 21 max 35
– Kénitra min 21 max 28
– Rabat min 20 max 27
– Casablanca min 21 max 25
– El Jadida min 21 max 25
– Settat min 19 max 35
– Safi min 20 max 26
– Khouribga min 19 max 38
– Béni Mellal min 18 max 37
– Marrakech min 19 max 37
– Meknès min 18 max 38
– Fès min 17 max 41
– Ifrane min 14 max 33
– Taounate min 18 max 46
– Errachidia min 22 max 38
– Ouarzazate min 19 max 38
– Agadir min 19 max 25
– Essaouira min 20 max 24
– Laâyoune min 17 max 33
– Es-Semara min 18 max 38
– Dakhla min 17 max 25
– Aousserd min 27 max 45
– Lagouira min 18 max 27
– Midelt min 18 max 35.