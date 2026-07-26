Société

Météo. Mercure en hausse sur le Nord du Maroc ce dimanche 26 juillet, avec une mer belle sur le détroit et peu agitée ailleurs

La baie d'Oualidia.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 26 juillet 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/07/2026 à 05h59

Persistance du temps chaud sur le Sud-Est, l’intérieur des provinces sahariennes et temps assez chaud sur l’Oriental, le Souss et les plaines à l’ouest de l’Atlas.

– Quelques nuages bas près des côtes atlantiques avec brume ou brouillard, le matin et la nuit.

– Temps peu à passagèrement nuageux sur le Moyen Atlas et le Sud-Est.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas, les côtes centre et les provinces du Sud, avec des chasse-sables par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 22/26°C sur l’intérieur du Souss, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes et de 15/20°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur la moitié nord du Royaume.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée à agitée au nord de Casablanca, devenant agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : Casablanca lance l’élaboration de son Plan Climat avec l’appui de la Banque mondiale

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 26 juillet 2026:

Oujda min 23 max 36

Bouarfa min 23 max 40

Al Hoceima min 23 max 31

Tétouan min 21 max 31

Sebta min 22 max 29

Mellilia min 23 max 30

Tanger min 20 max 32

Kénitra min 18 max 31

Rabat min 18 max 27

Casablanca min 19 max 25

El Jadida min 20 max 27

Settat min 17 max 34

Safi min 19 max 30

Khouribga min 17 max 35

Béni Mellal min 22 max 38

Marrakech min 20 max 40

Meknès min 18 max 36

Fès min 19 max 37

Ifrane min 17 max 31

Taounate min 19 max 37

Errachidia min 28 max 42

Ouarzazate min 23 max 41

Agadir min 18 max 26

Essaouira min 18 max 27

Laâyoune min 21 max 31

Es-Semara min 20 max 37

Dakhla min 17 max 26

Aousserd min 22 max 42

Lagouira min 19 max 26

Midelt min 20 max 36.

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/07/2026 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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