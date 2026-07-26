Météo. Mercure en hausse sur le Nord du Maroc ce dimanche 26 juillet, avec une mer belle sur le détroit et peu agitée ailleurs

Persistance du temps chaud sur le Sud-Est, l’intérieur des provinces sahariennes et temps assez chaud sur l’Oriental, le Souss et les plaines à l’ouest de l’Atlas.

– Quelques nuages bas près des côtes atlantiques avec brume ou brouillard, le matin et la nuit.

– Temps peu à passagèrement nuageux sur le Moyen Atlas et le Sud-Est.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas, les côtes centre et les provinces du Sud, avec des chasse-sables par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 22/26°C sur l’intérieur du Souss, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes et de 15/20°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur la moitié nord du Royaume.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée à agitée au nord de Casablanca, devenant agitée à forte ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 26 juillet 2026:

– Oujda min 23 max 36

– Bouarfa min 23 max 40

– Al Hoceima min 23 max 31

– Tétouan min 21 max 31

– Sebta min 22 max 29

– Mellilia min 23 max 30

– Tanger min 20 max 32

– Kénitra min 18 max 31

– Rabat min 18 max 27

– Casablanca min 19 max 25

– El Jadida min 20 max 27

– Settat min 17 max 34

– Safi min 19 max 30

– Khouribga min 17 max 35

– Béni Mellal min 22 max 38

– Marrakech min 20 max 40

– Meknès min 18 max 36

– Fès min 19 max 37

– Ifrane min 17 max 31

– Taounate min 19 max 37

– Errachidia min 28 max 42

– Ouarzazate min 23 max 41

– Agadir min 18 max 26

– Essaouira min 18 max 27

– Laâyoune min 21 max 31

– Es-Semara min 20 max 37

– Dakhla min 17 max 26

– Aousserd min 22 max 42

– Lagouira min 19 max 26

– Midelt min 20 max 36.