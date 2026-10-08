Météo. Mercure en hausse ou stable sur le Royaume ce jeudi 8 octobre, des orages prévus sur plusieurs provinces

Averses orageuses, par endroits, sur l’Atlas, le Rif, les Hauts-Plateaux orientaux et l’Est des provinces sahariennes.

- Passages nuageux denses sur les plaines intérieures, le nord de l’oriental et le Sud-est avec ondées et risque d’orage.

- Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Rafales de vent modérées sur les côtes sud et le Sud-Est.

- Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas, de 12/16°C sur les hauts plateaux orientaux, le Rif et les versants Est de l’Atlas, et de 17/22°C partout ailleurs.

- Température en hausse sur les plaines intérieures nord, le Saiss, les plaines de Tadla et l’intérieur des provinces du sud, et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, au nord de Mehdia et entre Tarfaya et Boujdour, belle sur le Détroit, et peu agitée à parfois agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 8 octobre 2026:

- Oujda min 17 max 27

- Bouarfa min 14 max 28

- Al Hoceïma min 17 max 24

- Tétouan min 16 max 27

- Sebta min 20 max 25

- Mellilia min 20 max 25

- Tanger min 17 max 27

- Kénitra min 17 max 27

- Rabat min 18 max 25

- Casablanca min 20 max 24

- El Jadida min 20 max 24

- Settat min 16 max 27

- Safi min 18 max 25

- Khouribga min 16 max 25

- Béni Mellal min 18 max 26

- Marrakech min 17 max 27

- Meknès min 17 max 25

- Fès min 18 max 26

- Ifrane min 10 max 19

- Taounate min 18 max 27

- Errachidia min 18 max 27

- Ouarzazate min 15 max 25

- Agadir min 19 max 25

- Essaouira min 19 max 24

- Laâyoune min 18 max 30

- Es-Semara min 19 max 32

- Dakhla min 19 max 25

- Aousserd min 21 max 28

- Lagouira min 23 max 29

- Midelt min 11 max 17.