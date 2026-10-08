Météo. Mercure en hausse ou stable sur le Royaume ce jeudi 8 octobre, des orages prévus sur plusieurs provinces

Averses orageuses, par endroits, sur l’Atlas, le Rif, les Hauts-Plateaux orientaux et l’Est des provinces sahariennes.
- Passages nuageux denses sur les plaines intérieures, le nord de l’oriental et le Sud-est avec ondées et risque d’orage.
- Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.
- Rafales de vent modérées sur les côtes sud et le Sud-Est.
- Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas, de 12/16°C sur les hauts plateaux orientaux, le Rif et les versants Est de l’Atlas, et de 17/22°C partout ailleurs.
- Température en hausse sur les plaines intérieures nord, le Saiss, les plaines de Tadla et l’intérieur des provinces du sud, et en baisse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, au nord de Mehdia et entre Tarfaya et Boujdour, belle sur le Détroit, et peu agitée à parfois agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 8 octobre 2026:
- Oujda min 17 max 27
- Bouarfa min 14 max 28
- Al Hoceïma min 17 max 24
- Tétouan min 16 max 27
- Sebta min 20 max 25
- Mellilia min 20 max 25
- Tanger min 17 max 27
- Kénitra min 17 max 27
- Rabat min 18 max 25
- Casablanca min 20 max 24
- El Jadida min 20 max 24
- Settat min 16 max 27
- Safi min 18 max 25
- Khouribga min 16 max 25
- Béni Mellal min 18 max 26
- Marrakech min 17 max 27
- Meknès min 17 max 25
- Fès min 18 max 26
- Ifrane min 10 max 19
- Taounate min 18 max 27
- Errachidia min 18 max 27
- Ouarzazate min 15 max 25
- Agadir min 19 max 25
- Essaouira min 19 max 24
- Laâyoune min 18 max 30
- Es-Semara min 19 max 32
- Dakhla min 19 max 25
- Aousserd min 21 max 28
- Lagouira min 23 max 29
- Midelt min 11 max 17.