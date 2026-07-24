Météo. Mercure en baisse sur le Royaume ce vendredi 24 juillet, avec une mer belle sur l’ensemble du littoral

Temps chaud à localement très chaud sur le nord de l’Oriental, la vallée de la Moulouya, les plaines de Tadla et Rehamna, le Souss, Chiadma, le Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud.
– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Moyen Atlas.
– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques et le Souss.
– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les plaines et les côtes centre ainsi que les provinces du Sud, avec des chasse-sables par endroits.
Lire aussi : Casablanca lance l’élaboration de son Plan Climat avec l’appui de la Banque mondiale
– Température minimale de l’ordre de 24/30°C sur l’intérieur du Souss, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces du Sud, l’Oriental, la vallée de la Moulouya, les plaines de Tadla et Chiadma, de 15/19°C sur l’Atlas et, par endroits, sur les plaines atlantiques nord et centre ainsi que l’intérieur des provinces du Sud, et de 19/25°C partout ailleurs.
– Température du jour en baisse sur la majorité du Royaume.
– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée au nord d’El Jorf et peu agitée à agitée ailleurs.