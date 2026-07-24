Météo. Mercure en baisse sur le Royaume ce vendredi 24 juillet, avec une mer belle sur l’ensemble du littoral

Site archéologique de Volubilis, ancienne ville romaine située à une trentaine de kilomètres au nord de Meknès. Elle abrite les vestiges romains les mieux conservés d'Afrique du Nord. Ses principaux monuments ont été construits aux IIe et IIIe siècles. Le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997.

Temps chaud à localement très chaud sur le nord de l’Oriental, la vallée de la Moulouya, les plaines de Tadla et Rehamna, le Souss, Chiadma, le Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Moyen Atlas.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques et le Souss.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les plaines et les côtes centre ainsi que les provinces du Sud, avec des chasse-sables par endroits.

Lire aussi : Casablanca lance l’élaboration de son Plan Climat avec l’appui de la Banque mondiale

– Température minimale de l’ordre de 24/30°C sur l’intérieur du Souss, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces du Sud, l’Oriental, la vallée de la Moulouya, les plaines de Tadla et Chiadma, de 15/19°C sur l’Atlas et, par endroits, sur les plaines atlantiques nord et centre ainsi que l’intérieur des provinces du Sud, et de 19/25°C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse sur la majorité du Royaume.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée au nord d’El Jorf et peu agitée à agitée ailleurs.