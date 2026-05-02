Météo. Hausse des températures ce samedi 2 mai, et persistance de la chaleur sur plusieurs régions

- Temps assez chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’Oriental, le Sud-est et le Sud.

- Temps passagèrement nuageux sur le Moyen Atlas, la Méditerranée et le Nord de l’Oriental avec quelques gouttes éparses et risque d’orage.

- Nuages bas avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et le Nord-ouest des provinces sahariennes la matinée et la nuit.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre, l’Oriental et les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 5/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 10/12°C sur le Gharb et les plaines atlantiques nord et centre, de 19/21°C sur le Sud-est et l’extrême sud et de 13/18°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur l’Oriental, le Sud-est et les provinces sahariennes et en légère baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 2 mai 2026 :

– Oujda min 14 max 29

– Bouarfa min 15 max 29

– Al Hoceima min 16 max 23

– Tétouan min 15 max 20

– Sebta min 15 max 20

– Mellilia min 16 max 20

– Tanger min 16 max 24

– Kénitra min 12 max 23

– Rabat min 10 max 22

– Casablanca min 15 max 21

– El Jadida min 15 max 21

– Settat min 11 max 24

– Safi min 10 max 24

– Khouribga min 11 max 24

– Béni Mellal min 13 max 26

– Marrakech min 14 max 30

– Meknès min 11 max 24

– Fès min 12 max 24

– Ifrane min 8 max 21

– Taounate min 14 max 25

– Errachidia min 19 max 32

– Ouarzazate min 15 max 33

– Agadir min 14 max 25

– Essaouira min 14 max 22

– Laâyoune min 17 max 31

– Es-Semara min 15 max 32

– Dakhla min 18 max 24

– Aousserd min 20 max 40

– Lagouira min 17 max 28

– Midelt min 10 max 27