Société

Météo. Hausse des températures ce samedi 2 mai, et persistance de la chaleur sur plusieurs régions

La ville de Fès.

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 2 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/05/2026 à 06h00

- Temps assez chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’Oriental, le Sud-est et le Sud.

- Temps passagèrement nuageux sur le Moyen Atlas, la Méditerranée et le Nord de l’Oriental avec quelques gouttes éparses et risque d’orage.

- Nuages bas avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et le Nord-ouest des provinces sahariennes la matinée et la nuit.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre, l’Oriental et les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 5/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 10/12°C sur le Gharb et les plaines atlantiques nord et centre, de 19/21°C sur le Sud-est et l’extrême sud et de 13/18°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur l’Oriental, le Sud-est et les provinces sahariennes et en légère baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Le barrage Bin El Ouidane atteint 94% de remplissage et reprend sa production électrique

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 2 mai 2026 :

Oujda min 14 max 29

Bouarfa min 15 max 29

Al Hoceima min 16 max 23

Tétouan min 15 max 20

Sebta min 15 max 20

Mellilia min 16 max 20

Tanger min 16 max 24

Kénitra min 12 max 23

Rabat min 10 max 22

Casablanca min 15 max 21

El Jadida min 15 max 21

Settat min 11 max 24

Safi min 10 max 24

Khouribga min 11 max 24

Béni Mellal min 13 max 26

Marrakech min 14 max 30

Meknès min 11 max 24

Fès min 12 max 24

Ifrane min 8 max 21

Taounate min 14 max 25

Errachidia min 19 max 32

Ouarzazate min 15 max 33

Agadir min 14 max 25

Essaouira min 14 max 22

Laâyoune min 17 max 31

Es-Semara min 15 max 32

Dakhla min 18 max 24

Aousserd min 20 max 40

Lagouira min 17 max 28

Midelt min 10 max 27

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/05/2026 à 06h00
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Société

Bin El Ouidane, 3ème plus grand barrage national, à 85% de sa capacité

International

Climat: la Terre a accumulé une chaleur record en 2025, selon l’ONU

Culture

Paléontologie: découverte au Maroc des plus anciens fossiles d’ankylosaure connus au monde

Culture

Paléontologie: une nouvelle espèce de monstre marin découverte au Maroc

Articles les plus lus

1
Voici où en sont les travaux de construction du port Dakhla Atlantique
2
Présentation officielle de «100 Marocains qui ont fait l’Histoire», une lecture incarnée du récit national
3
Visite guidée du nouveau consulat américain à Casablanca: quand l’architecture raconte une amitié de 250 ans
4
Baisse des prix des carburants: voici les nouveaux tarifs affichés ce vendredi dans le centre de Casablanca
5
Le Maroc signataire des Accords d’Artemis: ce qu’en dit Jared Isaacman, l’administrateur de la NASA
6
Le prince héritier Moulay El Hassan préside l’ouverture de la 31ème édition du Salon international de l’édition et du livre
7
Parlement panafricain: une élection sous tension, un test de vérité pour l’institution
8
Carburants: une baisse des prix attendue ce vendredi 1er mai
Revues de presse

Voir plus