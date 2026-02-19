Société

Météo. Gelées sur l’Atlas et ondées sur le Nord ce jeudi 19 février, avec des températures globalement en baisse

Volubilis (plaine du Saïss). Capitale du royaume de Maurétanie à partir du IIIe siècle av. J.-C., la cité antique, qui se développe dès son entrée dans le giron romain, vivait du commerce de l'huile d'olive. En attestent dans ses ruines de nombreux pressoirs à huile.

Volubilis (plaine du Saïss). Capitale du royaume de Maurétanie à partir du IIIe siècle av. J.-C., la cité antique, qui se développe dès son entrée dans le giron romain, vivait du commerce de l'huile d'olive. En attestent dans ses ruines de nombreux pressoirs à huile. . Bernard Gagnon

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 19 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/02/2026 à 06h56

-Temps assez froid avec gelée locale sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental durant la nuit et la matinée.

-Nuages bas très denses sur le Tangérois avec ondées éparses.

-Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines sur les plaines atlantiques Nord, le Saïss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Souss et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

-Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centres, le Sud et la Méditerranée.

-Température minimale de l’ordre de -2/6 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 17/21 °C localement sur le Sud, de 12/17 °C sur le reste des provinces sud, le Sud-Est, la vallée de Moulouya et le Souss, et de 06/12°C partout ailleurs.

-Température diurne en légère hausse sur les plaines atlantiques centres, le Sud-est et le Sud et en baisse générale ailleurs.

- Mer peu agitée à forte en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée localement et agitée à forte le soir entre Casablanca et Cap Ghir.

Lire aussi : Province de Kénitra: retour progressif des sinistrés des intempéries dès dimanche

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 19 février 2026:

Oujda min 8 max 17

Bouarfa min 6 max 21

Al Hoceima min 9 max 14

Tétouan min 7 max 14

Sebta min 12 max 15

Mellilia min 12 max 15

Tanger min 10 max 15

Kénitra min 7 max 17

Rabat min 8 max 16

Casablanca min 11 max 16

El Jadida min 9 max 17

Settat min 7 max 17

Safi min 9 max 20

Khouribga min 7 max 16

Béni Mellal min 4 max 19

Marrakech min 9 max 22

Meknès min 7 max 15

Fès min 7 max 16

Ifrane min 3 max 12

Taounate min 7 max 16

Errachidia min 7 max 25

Ouarzazate min 4 max 25

Agadir min 7 max 19

Essaouira min 11 max 21

Laâyoune min 12 max 26

Es-Semara min 11 max 30

Dakhla min 10 max 26

Aousserd min 15 max 34

Lagouira min 13 max 29

Midelt min 6 max 19

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/02/2026 à 06h56
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Province de Kénitra: retour progressif des sinistrés des intempéries dès dimanche

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Images exclusives: des stations hydrologiques surveillent le niveau des barrages et déterminent avec précision les volumes à déverser

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Port Dakhla Atlantique: le chantier franchit le cap des 50% d’avancement

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: comment l’Entraide Nationale et le Samusocial se mobilisent pour les sans-abri cet hiver

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Barrage de l’Oued El Maleh: une situation maîtrisée malgré un taux de remplissage élevé

Articles les plus lus

1
Un PIB à 400 milliards de dollars en Algérie: comment Tebboune fabrique une prospérité en toc
2
Bassin du Sebou: de 40% à 90% en moins de trois mois, les retenues dépassent 5 milliards de m³
3
Ramadan et politique
4
À Ksar El Kébir, les images émouvantes des retrouvailles à la veille du Ramadan
5
Un chargé d’affaires «hostile», soutien accru à l’incrimination du Polisario: l’étau américain se resserre contre l’Algérie
6
Les enseignements de la CAN: l’Algérie et le foot
7
L’artiste peintre et sculpteur Abdallah Sadouk est décédé
8
Visas Schengen: l’Union européenne envisage des visas à entrées multiples au-delà de cinq ans pour ces catégories de voyageurs
Revues de presse

Voir plus