Météo. Gelées sur l’Atlas et ondées sur le Nord ce jeudi 19 février, avec des températures globalement en baisse

-Temps assez froid avec gelée locale sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental durant la nuit et la matinée.

-Nuages bas très denses sur le Tangérois avec ondées éparses.

-Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines sur les plaines atlantiques Nord, le Saïss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Souss et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

-Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centres, le Sud et la Méditerranée.

-Température minimale de l’ordre de -2/6 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 17/21 °C localement sur le Sud, de 12/17 °C sur le reste des provinces sud, le Sud-Est, la vallée de Moulouya et le Souss, et de 06/12°C partout ailleurs.

-Température diurne en légère hausse sur les plaines atlantiques centres, le Sud-est et le Sud et en baisse générale ailleurs.

- Mer peu agitée à forte en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée localement et agitée à forte le soir entre Casablanca et Cap Ghir.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 19 février 2026:

– Oujda min 8 max 17

– Bouarfa min 6 max 21

– Al Hoceima min 9 max 14

– Tétouan min 7 max 14

– Sebta min 12 max 15

– Mellilia min 12 max 15

– Tanger min 10 max 15

– Kénitra min 7 max 17

– Rabat min 8 max 16

– Casablanca min 11 max 16

– El Jadida min 9 max 17

– Settat min 7 max 17

– Safi min 9 max 20

– Khouribga min 7 max 16

– Béni Mellal min 4 max 19

– Marrakech min 9 max 22

– Meknès min 7 max 15

– Fès min 7 max 16

– Ifrane min 3 max 12

– Taounate min 7 max 16

– Errachidia min 7 max 25

– Ouarzazate min 4 max 25

– Agadir min 7 max 19

– Essaouira min 11 max 21

– Laâyoune min 12 max 26

– Es-Semara min 11 max 30

– Dakhla min 10 max 26

– Aousserd min 15 max 34

– Lagouira min 13 max 29

– Midelt min 6 max 19