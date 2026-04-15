Société

Météo. Froid sur les reliefs et hausse des températures ce mercredi 15 avril

La région de Taounate.

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 15 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/04/2026 à 05h59

- Temps assez froid à froid sur les reliefs et les Hauts plateaux.

- Nuages bas la matinée et la nuit sur les plaines atlantiques nord et centre et le Nord-ouest des provinces sahariennes, avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

- Temps stable avec ciel clair à peu nuageux sur l’ensemble du pays.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroit.

- Température minimale de l’ordre de -1/3°C sur l’Atlas, de 4/7°C sur l’Oriental et le Rif, de 14/19°C sur le Souss, le Sud-est et le Sud des provinces sahariennes et de 7/15°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mehdia, agitée à forte sur le reste du littoral, devenant localement peu agitée à agitée en après-midi au sud de Tarfaya.

Lire aussi : Kheng Grou: les travaux avancent pour le cinquième plus grand barrage du Maroc, mise en service attendue début 2027

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 15 avril 2026:

Oujda min 10 max 21

Bouarfa min 6 max 20

Al Hoceima min 10 max 21

Tétouan min 10 max 23

Sebta min 15 max 19

Mellilia min 14 max 20

Tanger min 11 max 21

Kénitra min 10 max 23

Rabat min 10 max 19

Casablanca min 12 max 18

El Jadida min 12 max 19

Settat min 7 max 24

Safi min 11 max 26

Khouribga min 6 max 24

Béni Mellal min 10 max 25

Marrakech min 9 max 30

Meknès min 7 max 23

Fès min 8 max 24

Ifrane min 3 max 17

Taounate min 10 max 25

Errachidia min 10 max 25

Ouarzazate min 10 max 28

Agadir min 14 max 30

Essaouira min 15 max 25

Laâyoune min 14 max 29

Es-Semara min 12 max 34

Dakhla min 12 max 23

Aousserd min 15 max 35

Lagouira min 15 max 27

Midelt min 5 max 22

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/04/2026 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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