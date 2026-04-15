Météo. Froid sur les reliefs et hausse des températures ce mercredi 15 avril

- Temps assez froid à froid sur les reliefs et les Hauts plateaux.

- Nuages bas la matinée et la nuit sur les plaines atlantiques nord et centre et le Nord-ouest des provinces sahariennes, avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

- Temps stable avec ciel clair à peu nuageux sur l’ensemble du pays.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroit.

- Température minimale de l’ordre de -1/3°C sur l’Atlas, de 4/7°C sur l’Oriental et le Rif, de 14/19°C sur le Souss, le Sud-est et le Sud des provinces sahariennes et de 7/15°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mehdia, agitée à forte sur le reste du littoral, devenant localement peu agitée à agitée en après-midi au sud de Tarfaya.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 15 avril 2026:

– Oujda min 10 max 21

– Bouarfa min 6 max 20

– Al Hoceima min 10 max 21

– Tétouan min 10 max 23

– Sebta min 15 max 19

– Mellilia min 14 max 20

– Tanger min 11 max 21

– Kénitra min 10 max 23

– Rabat min 10 max 19

– Casablanca min 12 max 18

– El Jadida min 12 max 19

– Settat min 7 max 24

– Safi min 11 max 26

– Khouribga min 6 max 24

– Béni Mellal min 10 max 25

– Marrakech min 9 max 30

– Meknès min 7 max 23

– Fès min 8 max 24

– Ifrane min 3 max 17

– Taounate min 10 max 25

– Errachidia min 10 max 25

– Ouarzazate min 10 max 28

– Agadir min 14 max 30

– Essaouira min 15 max 25

– Laâyoune min 14 max 29

– Es-Semara min 12 max 34

– Dakhla min 12 max 23

– Aousserd min 15 max 35

– Lagouira min 15 max 27

– Midelt min 5 max 22