Météo. Froid sur l’Atlas et le Rif, bruines sur les côtes et températures en hausse dans le reste du Royaume ce samedi 28 mars

La kasbah des Oudayas, à Rabat, vue depuis l'embouchure du Bouregreg. . DR

- Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, la matinée et la nuit.

- Ciel passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses sur le Haut et le Moyen Atlas et l’Oriental.

- Nuages bas denses avec bruines sur les plaines atlantiques nord et centre, le Souss, la Méditerranée et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent modérées sur le Tangérois.

- Températures minimales de l’ordre de -06/-01°C sur l’Atlas, de 01/05°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 06/12°C sur les plaines centre et de 13/16°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur la majorité du Royaume.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Cap Ghir, agitée entre Cap Ghir et Tarfaya, devenant peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Chutes de neige et averses orageuses accompagnées de grêle, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 28 mars 2026:

– Oujda min 8 max 18

– Bouarfa min 7 max 15

– Al Hoceima min 11 max 16

– Tétouan min 10 max 15

– Sebta min 14 max 17

– Melilia min 13 max 16

– Tanger min 13 max 19

– Kénitra min 12 max 22

– Rabat min 12 max 20

– Casablanca min 14 max 20

– El Jadida min 14 max 20

– Settat min 10 max 22

– Safi min 14 max 22

– Khouribga min 8 max 20

– Béni Mellal min 8 max 20

– Marrakech min 12 max 22

– Meknès min 7 max 20

– Fès min 8 max 21

– Ifrane min 2 max 12

– Taounate min 10 max 20

– Errachidia min 9 max 21

– Ouarzazate min 7 max 22

– Agadir min 14 max 20

– Essaouira min 13 max 19

– Laâyoune min 15 max 24

– Es-Semara min 15 max 28

– Dakhla min 16 max 23

– Aousserd min 13 max 29

– Lagouira min 15 max 27

– Midelt min 3 max 14.