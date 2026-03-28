Société

Météo. Froid sur l’Atlas et le Rif, bruines sur les côtes et températures en hausse dans le reste du Royaume ce samedi 28 mars

La kasbah des Oudayas, à Rabat, vue depuis l'embouchure du Bouregreg. Depuis 2012, un ensemble de sites de la capitale marocaine est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. La ville a aussi reçu la deuxième place du classement CNN des «Meilleures destinations touristiques de 2013».

La kasbah des Oudayas, à Rabat, vue depuis l'embouchure du Bouregreg. . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 28 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/03/2026 à 05h51

- Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, la matinée et la nuit.

- Ciel passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses sur le Haut et le Moyen Atlas et l’Oriental.

- Nuages bas denses avec bruines sur les plaines atlantiques nord et centre, le Souss, la Méditerranée et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent modérées sur le Tangérois.

- Températures minimales de l’ordre de -06/-01°C sur l’Atlas, de 01/05°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 06/12°C sur les plaines centre et de 13/16°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur la majorité du Royaume.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Cap Ghir, agitée entre Cap Ghir et Tarfaya, devenant peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Chutes de neige et averses orageuses accompagnées de grêle, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 28 mars 2026:

Oujda min 8 max 18

Bouarfa min 7 max 15

Al Hoceima min 11 max 16

Tétouan min 10 max 15

Sebta min 14 max 17

Melilia min 13 max 16

Tanger min 13 max 19

Kénitra min 12 max 22

Rabat min 12 max 20

Casablanca min 14 max 20

El Jadida min 14 max 20

Settat min 10 max 22

Safi min 14 max 22

Khouribga min 8 max 20

Béni Mellal min 8 max 20

Marrakech min 12 max 22

Meknès min 7 max 20

Fès min 8 max 21

Ifrane min 2 max 12

Taounate min 10 max 20

Errachidia min 9 max 21

Ouarzazate min 7 max 22

Agadir min 14 max 20

Essaouira min 13 max 19

Laâyoune min 15 max 24

Es-Semara min 15 max 28

Dakhla min 16 max 23

Aousserd min 13 max 29

Lagouira min 15 max 27

Midelt min 3 max 14.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/03/2026 à 05h51
#DGM#températures#Météo#Météorologie#Climat#neige

LEs contenus liés

Economie

Tamri: le barrage géant qui sort de terre avec deux ans d’avance

International

Climat: la Terre a accumulé une chaleur record en 2025, selon l’ONU

Culture

Paléoécologie. À Casablanca, un singe fossile vieux de 2,5 millions d’années déjouait déjà les caprices du climat

Société

Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat

Société

Marrakech et ses environs paralysés par de violents orages et des inondations

Société

Interview. «Les barrages sont pleins, mais ce n’est pas une raison pour baisser la garde», explique Abdelaziz Belhouji, expert en risques climatiques

Société

Bin El Ouidane, 3ème plus grand barrage national, à 85% de sa capacité

Culture

Plus petit, plus trapu, plus mystérieux: qui était vraiment l’ours brun de l’Atlas?

Articles les plus lus

1
Ce que cachent les récents changements à la tête des milices du Polisario
2
États-Unis: le pôle DGSN-DGST «déterminant» dans le démantèlement d’un réseau narco-terroriste géant lié au régime Al-Assad
3
Sahara: le Costa Rica considère l’autonomie comme la base la plus réaliste et entend agir en conséquence
4
Chambre américaine des représentants: Elise Stefanik rejoint le front bipartisan pour désigner le Polisario comme organisation terroriste
5
Pourquoi la villa historique détruite à Casablanca est classée patrimoine de la ville
6
Interview. «Les barrages sont pleins, mais ce n’est pas une raison pour baisser la garde», explique Abdelaziz Belhouji, expert en risques climatiques
7
La princesse Lalla Hasnaa représente le Maroc au sommet de la Coalition mondiale pour les enfants à Washington
8
Énergie: Ormuz met sous tension le commerce bidirectionnel entre le Maroc et l’Espagne
Revues de presse

Voir plus