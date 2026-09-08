Société

Météo. Fortes chaleurs, orages sur l’Atlas et risque de chasse-poussières ce mardi 8 septembre

Plage de Legzira, à 10 km au nord de Sidi Ifni, au sud d'Agadir. En 2016, l'une de ses deux célèbres arches s'est écroulée, à cause de l'érosion. Dans cette région de l'Anti-Atlas, pêche, surf et sports extrêmes comme le parapente sont pratiqués.

Plage de Legzira, à 10 km au nord de Sidi Ifni, au sud d'Agadir. En 2016, l'une de ses deux célèbres arches s'est écroulée, à cause de l'érosion. Dans cette région de l'Anti-Atlas, pêche, surf et sports extrêmes comme le parapente sont pratiqués. . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 8 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/09/2026 à 06h03

- Temps assez chaud à chaud les plaines intérieures, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur la méditerranée et les côtes atlantiques.

- Averses orageuses sur l’Atlas et l’extrême sud du pays.

- Ondées et orages sur les versants est de l’Atlas, le Sud de l’Oriental et le Rif.

- Rafales de vent assez fortes par endroits sur le Sud-Est, l’Atlas, le Sud de l’Oriental et les provinces sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 15/21°C sur l’Atlas, le Rif, les côtes centre et sud, l’Ouest de la rive méditerranéenne et l’Oriental, de 26/33°C sur les plaines à l’Ouest du Haut Atlas, le Souss, le Sud-Est, le Nord et l’intérieur des provinces sahariennes et de 21/26°C ailleurs.

- Température en baisse sur les plaines intérieures, l’intérieur du Souss, et les côtes sud, et peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de samedi à mardi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 8 septembre 2026:

Oujda min 21 max 39

Bouarfa min 21 max 34

Al Hoceima min 22 max 29

Tétouan min 22 max 31

Sebta min 21 max 25

Mellilia min 21 max 28

Tanger min 24 max 32

Kénitra min 21 max 33

Rabat min 22 max 30

Casablanca min 23 max 29

El Jadida min 22 max 26

Settat min 23 max 39

Safi min 21 max 35

Khouribga min 24 max 30

Béni Mellal min 26 max 39

Marrakech min 25 max 42

Meknès min 23 max 40

Fès min 22 max 40

Ifrane min 13 max 28

Taounate min 25 max 40

Errachidia min 24 max 37

Ouarzazate min 19 max 36

Agadir min 24 max 38

Essaouira min 18 max 31

Laâyoune min 21 max 48

Es-Semara min 29 max 45

Dakhla min 19 max 32

Aousserd min 30 max 43

Lagouira min 20 max 25

Midelt min 20 max 33

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/09/2026 à 06h03
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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