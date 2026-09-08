Météo. Fortes chaleurs, orages sur l’Atlas et risque de chasse-poussières ce mardi 8 septembre

Plage de Legzira, à 10 km au nord de Sidi Ifni, au sud d'Agadir. En 2016, l'une de ses deux célèbres arches s'est écroulée, à cause de l'érosion. Dans cette région de l'Anti-Atlas, pêche, surf et sports extrêmes comme le parapente sont pratiqués. . DR

- Temps assez chaud à chaud les plaines intérieures, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur la méditerranée et les côtes atlantiques.

- Averses orageuses sur l’Atlas et l’extrême sud du pays.

- Ondées et orages sur les versants est de l’Atlas, le Sud de l’Oriental et le Rif.

- Rafales de vent assez fortes par endroits sur le Sud-Est, l’Atlas, le Sud de l’Oriental et les provinces sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 15/21°C sur l’Atlas, le Rif, les côtes centre et sud, l’Ouest de la rive méditerranéenne et l’Oriental, de 26/33°C sur les plaines à l’Ouest du Haut Atlas, le Souss, le Sud-Est, le Nord et l’intérieur des provinces sahariennes et de 21/26°C ailleurs.

- Température en baisse sur les plaines intérieures, l’intérieur du Souss, et les côtes sud, et peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de samedi à mardi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 8 septembre 2026:

– Oujda min 21 max 39

– Bouarfa min 21 max 34

– Al Hoceima min 22 max 29

– Tétouan min 22 max 31

– Sebta min 21 max 25

– Mellilia min 21 max 28

– Tanger min 24 max 32

– Kénitra min 21 max 33

– Rabat min 22 max 30

– Casablanca min 23 max 29

– El Jadida min 22 max 26

– Settat min 23 max 39

– Safi min 21 max 35

– Khouribga min 24 max 30

– Béni Mellal min 26 max 39

– Marrakech min 25 max 42

– Meknès min 23 max 40

– Fès min 22 max 40

– Ifrane min 13 max 28

– Taounate min 25 max 40

– Errachidia min 24 max 37

– Ouarzazate min 19 max 36

– Agadir min 24 max 38

– Essaouira min 18 max 31

– Laâyoune min 21 max 48

– Es-Semara min 29 max 45

– Dakhla min 19 max 32

– Aousserd min 30 max 43

– Lagouira min 20 max 25

– Midelt min 20 max 33