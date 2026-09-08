Météo. Fortes chaleurs, orages sur l’Atlas et risque de chasse-poussières ce mardi 8 septembre

- Temps assez chaud à chaud les plaines intérieures, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur la méditerranée et les côtes atlantiques.
- Averses orageuses sur l’Atlas et l’extrême sud du pays.
- Ondées et orages sur les versants est de l’Atlas, le Sud de l’Oriental et le Rif.
- Rafales de vent assez fortes par endroits sur le Sud-Est, l’Atlas, le Sud de l’Oriental et les provinces sud avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 15/21°C sur l’Atlas, le Rif, les côtes centre et sud, l’Ouest de la rive méditerranéenne et l’Oriental, de 26/33°C sur les plaines à l’Ouest du Haut Atlas, le Souss, le Sud-Est, le Nord et l’intérieur des provinces sahariennes et de 21/26°C ailleurs.
- Température en baisse sur les plaines intérieures, l’intérieur du Souss, et les côtes sud, et peu variable ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 8 septembre 2026:
– Oujda min 21 max 39
– Bouarfa min 21 max 34
– Al Hoceima min 22 max 29
– Tétouan min 22 max 31
– Sebta min 21 max 25
– Mellilia min 21 max 28
– Tanger min 24 max 32
– Kénitra min 21 max 33
– Rabat min 22 max 30
– Casablanca min 23 max 29
– El Jadida min 22 max 26
– Settat min 23 max 39
– Safi min 21 max 35
– Khouribga min 24 max 30
– Béni Mellal min 26 max 39
– Marrakech min 25 max 42
– Meknès min 23 max 40
– Fès min 22 max 40
– Ifrane min 13 max 28
– Taounate min 25 max 40
– Errachidia min 24 max 37
– Ouarzazate min 19 max 36
– Agadir min 24 max 38
– Essaouira min 18 max 31
– Laâyoune min 21 max 48
– Es-Semara min 29 max 45
– Dakhla min 19 max 32
– Aousserd min 30 max 43
– Lagouira min 20 max 25
– Midelt min 20 max 33