Météo. Ciel nuageux sur le Royaume ce mercredi 28 octobre

Temps assez chaud sur les provinces sahariennes.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Rif, l’Atlas et l’extrême Sud-Est avec ondées éparses.
- Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses avec formations brumeuses ou bruine locale près des côtes atlantiques et méditerranéennes et sur la vallée de Moulouya.
- Rafales de vent modérées sur les provinces du Sud et le Tangérois.
- Température minimale de l’ordre de 05/11°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 21/27°C sur les provinces du Sud et le Souss, de 16/20°C sur le Sud-Est, Chiadma, les plaines de Tadla et Rehamna et la vallée de Moulouya et de 12/16°C partout ailleurs.
- Température diurne en hausse sur les plaines intérieures à l’ouest de l’Atlas, le Saiss, l’intérieur du Souss et le Sud-Est et en baisse ou peu variable ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à parfois forte entre Larache et Tantan et peu agitée à agitée ailleurs.
Lire aussi : Climat: le monde vers un réchauffement de 2,6°C, mais il est encore temps d’agir, selon l’ONU
Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 28 octobre 2026 :
- Oujda min 15 max 26
- Bouarfa min 12 max 23
- Al Hoceima min 15 max 24
- Tétouan min 16 max 27
- Sebta min 18 max 23
- Mellilia min 17 max 23
- Tanger min 14 max 24
- Kénitra min 13 max 25
- Rabat min 14 max 23
- Casablanca min 16 max 24
- El Jadida min 17 max 29
- Settat min 14 max 26
- Safi min 15 max 30
- Khouribga min 15 max 27
- Béni Mellal min 17 max 30
- Marrakech min 17 max 30
- Meknès min 15 max 28
- Fès min 15 max 26
- Ifrane min 08 max 20
- Taounate min 15 max 27
- Errachidia min 15 max 26
- Ouarzazate min 16 max 26
- Agadir min 21 max 30
- Essaouira min 22 max 28
- Laâyoune min 20 max 37
- Es Semara min 23 max 36
- Dakhla min 20 max 37
- Aousserd min 27 max 36
- Lagouira min 22 max 30
- Midelt min 11 max 22