Météo. Ciel nuageux sur le Royaume ce mercredi 28 octobre

Volubilis (plaine du Saïss). Capitale du royaume de Maurétanie à partir du IIIe siècle av. J.-C., la cité antique, qui se développe dès son entrée dans le giron romain, vivait du commerce de l'huile d'olive. En attestent dans ses ruines de nombreux pressoirs. . Bernard Gagnon

Temps assez chaud sur les provinces sahariennes.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Rif, l’Atlas et l’extrême Sud-Est avec ondées éparses.

- Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses avec formations brumeuses ou bruine locale près des côtes atlantiques et méditerranéennes et sur la vallée de Moulouya.

- Rafales de vent modérées sur les provinces du Sud et le Tangérois.

- Température minimale de l’ordre de 05/11°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 21/27°C sur les provinces du Sud et le Souss, de 16/20°C sur le Sud-Est, Chiadma, les plaines de Tadla et Rehamna et la vallée de Moulouya et de 12/16°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur les plaines intérieures à l’ouest de l’Atlas, le Saiss, l’intérieur du Souss et le Sud-Est et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à parfois forte entre Larache et Tantan et peu agitée à agitée ailleurs.

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Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 28 octobre 2026 :

- Oujda min 15 max 26

- Bouarfa min 12 max 23

- Al Hoceima min 15 max 24

- Tétouan min 16 max 27

- Sebta min 18 max 23

- Mellilia min 17 max 23

- Tanger min 14 max 24

- Kénitra min 13 max 25

- Rabat min 14 max 23

- Casablanca min 16 max 24

- El Jadida min 17 max 29

- Settat min 14 max 26

- Safi min 15 max 30

- Khouribga min 15 max 27

- Béni Mellal min 17 max 30

- Marrakech min 17 max 30

- Meknès min 15 max 28

- Fès min 15 max 26

- Ifrane min 08 max 20

- Taounate min 15 max 27

- Errachidia min 15 max 26

- Ouarzazate min 16 max 26

- Agadir min 21 max 30

- Essaouira min 22 max 28

- Laâyoune min 20 max 37

- Es Semara min 23 max 36

- Dakhla min 20 max 37

- Aousserd min 27 max 36

- Lagouira min 22 max 30

- Midelt min 11 max 22