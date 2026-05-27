Société

Météo. Chaleur sur la majeure partie du pays, orages sur les hauteurs et vent sur le Tangérois, le Sud, l’Oriental et l’Atlas ce mercredi 27 mai

Un paysage du Haut Atlas.

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 27 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/05/2026 à 06h04

- Temps chaud sur l’intérieur du Gharb et les provinces sahariennes et assez chaud sur les plaines intérieures nord et centre, le Saiss et le Sud-Est.

- Nuages instables avec ondées ou averses orageuses locales sur les Haut et Moyen Atlas, leurs versants est et localement sur le sud de l’Oriental.

- Nuages bas matinaux et nocturnes sur la rive méditerranéenne et les côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, et par endroits sur le Sud, le Sud-Est, l’Oriental et l’Atlas, avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 6/13°C sur l’Atlas, de 14/20°C sur le Rif, la rive méditerranéenne, l’Oriental et les côtes atlantiques et de 19/27°C partout ailleurs.

- Températures maximales en baisse sur les plaines atlantiques nord et centre et les provinces sahariennes, en légère baisse sur les plaines intérieures et le Sud-Est et en légère hausse sur le nord de l’Oriental, le Moyen Atlas et le Saiss.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, de jeudi à lundi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 27 mai 2026:

Oujda min 14 max 33

Bouarfa min 18 max 30

Al Hoceima min 15 max 22

Tétouan min 16 max 23

Sebta min 17 max 21

Mellilia min 18 max 22

Tanger min 18 max 28

Kénitra min 21 max 38

Rabat min 20 max 30

Casablanca min 21 max 27

El Jadida min 17 max 30

Settat min 21 max 38

Safi min 15 max 25

Khouribga min 20 max 36

Béni Mellal min 23 max 37

Marrakech min 22 max 40

Meknès min 20 max 30

Fès min 21 max 38

Ifrane min 15 max 27

Taounate min 23 max 37

Errachidia min 22 max 33

Ouarzazate min 18 max 32

Agadir min 17 max 24

Essaouira min 17 max 24

Laâyoune min 18 max 34

Es-Semara min 25 max 42

Dakhla min 16 max 27

Aousserd min 26 max 44

Lagouira min 19 max 34

Midelt min 14 max 29

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/05/2026 à 06h04
#températures#Météo#Météorologie#Climat#DGM

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