Météo. Chaleur sur la majeure partie du pays, orages sur les hauteurs et vent sur le Tangérois, le Sud, l’Oriental et l’Atlas ce mercredi 27 mai

- Temps chaud sur l’intérieur du Gharb et les provinces sahariennes et assez chaud sur les plaines intérieures nord et centre, le Saiss et le Sud-Est.
- Nuages instables avec ondées ou averses orageuses locales sur les Haut et Moyen Atlas, leurs versants est et localement sur le sud de l’Oriental.
- Nuages bas matinaux et nocturnes sur la rive méditerranéenne et les côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruine par endroits.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, et par endroits sur le Sud, le Sud-Est, l’Oriental et l’Atlas, avec chasse-poussières locales.
- Températures minimales de l’ordre de 6/13°C sur l’Atlas, de 14/20°C sur le Rif, la rive méditerranéenne, l’Oriental et les côtes atlantiques et de 19/27°C partout ailleurs.
- Températures maximales en baisse sur les plaines atlantiques nord et centre et les provinces sahariennes, en légère baisse sur les plaines intérieures et le Sud-Est et en légère hausse sur le nord de l’Oriental, le Moyen Atlas et le Saiss.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 27 mai 2026:
– Oujda min 14 max 33
– Bouarfa min 18 max 30
– Al Hoceima min 15 max 22
– Tétouan min 16 max 23
– Sebta min 17 max 21
– Mellilia min 18 max 22
– Tanger min 18 max 28
– Kénitra min 21 max 38
– Rabat min 20 max 30
– Casablanca min 21 max 27
– El Jadida min 17 max 30
– Settat min 21 max 38
– Safi min 15 max 25
– Khouribga min 20 max 36
– Béni Mellal min 23 max 37
– Marrakech min 22 max 40
– Meknès min 20 max 30
– Fès min 21 max 38
– Ifrane min 15 max 27
– Taounate min 23 max 37
– Errachidia min 22 max 33
– Ouarzazate min 18 max 32
– Agadir min 17 max 24
– Essaouira min 17 max 24
– Laâyoune min 18 max 34
– Es-Semara min 25 max 42
– Dakhla min 16 max 27
– Aousserd min 26 max 44
– Lagouira min 19 max 34
– Midelt min 14 max 29