Société

Météo. Chaleur persistante sur l’intérieur du pays et vents soutenus sur le Sud ce samedi 6 mai

Moulay Bousselham.

Moulay Bouselham, station balnéaire située à mi-chemin entre Rabat et Tanger. . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 6 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/06/2026 à 05h56

- Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-est, l’extrême sud du pays, le Saiss, la vallée de Moulouya, l’Oriental, et par endroits sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas.

- Temps passagèrement nuageux sur l’Oriental et le Moyen Atlas.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes atlantiques nord, la Méditerranée et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroit.

- Températures minimales de l’ordre de 20/24°C sur le Sud-est et l’extrême Sud du pays, de 05/10°C sur les reliefs et de 15/20°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur les plaines atlantiques nord et le Nord des provinces saharienne et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache et agitée à forte au Sud.

Lire aussi : Tamri: le barrage géant qui sort de terre avec deux ans d’avance

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 6 juin 2026:

Oujda min 18 max 29

Bouarfa min 24 max 34

Al Hoceima min 19 max 25

Tétouan min 20 max 25

Sebta min 17 max 21

Mellilia min 18 max 23

Tanger min 18 max 27

Kénitra min 15 max 28

Rabat min 16 max 24

Casablanca min 19 max 23

El Jadida min 18 max 24

Settat min 13 max 31

Safi min 13 max 29

Khouribga min 13 max 32

Béni Mellal min 17 max 34

Marrakech min 16 max 37

Meknès min 16 max 32

Fès min 17 max 32

Ifrane min 14 max 29

Taounate min 17 max 38

Errachidia min 20 max 38

Ouarzazate min 18 max 37

Agadir min 17 max 26

Essaouira min 16 max 25

Laâyoune min 17 max 28

Es-Semara min 17 max 32

Dakhla min 15 max 25

Aousserd min 18 max 38

Lagouira min 18 max 26

Midelt min 16 max 30.

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/06/2026 à 05h56
#DGM#températures#Météo#Météorologie#Climat

LEs contenus liés

Culture

Agadir. Le site des traces de dinosaures d’Anza est menacé: le cri du cœur de Moussa Masrour, professeur retraité de paléontologie

International

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Société

Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

Culture

Invité d’honneur du Festival de l’histoire de l’art à Fontainebleau, le Maroc se dévoile à travers les siècles

International

Climat: l’ONU juge «probable à 80%» un épisode El Niño cet été

International

Chaleur extrême: des conditions de plus en plus difficiles pour le Hajj

International

L’ONU prévoit que les températures mondiales resteront au sommet en 2026-2030

Articles les plus lus

1
Bac marocain: quand l’école normalise le patriarcat
2
Pour les Français, le Maroc est un pays qui compte
3
Infrastructures hydrauliques: le Maroc vise 42 grands barrages pour sécuriser ses ressources en eau d’ici 2050
4
Ignacio Cembrero, l’homme qui se rêvait journaliste
5
57 admissibles à Polytechnique: les lycées d’excellence marocains franchissent un nouveau cap
6
Élections de l’ASMEX: le flou persiste, une crise qui s’enlise et divise profondément
7
Affaire «Esprit de Fès»: Abderrafie Zouiten et Faouzi Skali condamnés à deux ans de prison avec sursis
8
Détresse mentale dans l’espace public: à qui incombe la responsabilité?
Revues de presse

Voir plus