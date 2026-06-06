Météo. Chaleur persistante sur l’intérieur du pays et vents soutenus sur le Sud ce samedi 6 mai

- Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-est, l’extrême sud du pays, le Saiss, la vallée de Moulouya, l’Oriental, et par endroits sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas.
- Temps passagèrement nuageux sur l’Oriental et le Moyen Atlas.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes atlantiques nord, la Méditerranée et le Nord-ouest des provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroit.
- Températures minimales de l’ordre de 20/24°C sur le Sud-est et l’extrême Sud du pays, de 05/10°C sur les reliefs et de 15/20°C partout ailleurs.
- Température diurne en hausse sur les plaines atlantiques nord et le Nord des provinces saharienne et en baisse partout ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache et agitée à forte au Sud.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 6 juin 2026:
– Oujda min 18 max 29
– Bouarfa min 24 max 34
– Al Hoceima min 19 max 25
– Tétouan min 20 max 25
– Sebta min 17 max 21
– Mellilia min 18 max 23
– Tanger min 18 max 27
– Kénitra min 15 max 28
– Rabat min 16 max 24
– Casablanca min 19 max 23
– El Jadida min 18 max 24
– Settat min 13 max 31
– Safi min 13 max 29
– Khouribga min 13 max 32
– Béni Mellal min 17 max 34
– Marrakech min 16 max 37
– Meknès min 16 max 32
– Fès min 17 max 32
– Ifrane min 14 max 29
– Taounate min 17 max 38
– Errachidia min 20 max 38
– Ouarzazate min 18 max 37
– Agadir min 17 max 26
– Essaouira min 16 max 25
– Laâyoune min 17 max 28
– Es-Semara min 17 max 32
– Dakhla min 15 max 25
– Aousserd min 18 max 38
– Lagouira min 18 max 26
– Midelt min 16 max 30.