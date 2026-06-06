Météo. Chaleur persistante sur l’intérieur du pays et vents soutenus sur le Sud ce samedi 6 mai

Moulay Bouselham, station balnéaire située à mi-chemin entre Rabat et Tanger. . DR

- Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-est, l’extrême sud du pays, le Saiss, la vallée de Moulouya, l’Oriental, et par endroits sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas.

- Temps passagèrement nuageux sur l’Oriental et le Moyen Atlas.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes atlantiques nord, la Méditerranée et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroit.

- Températures minimales de l’ordre de 20/24°C sur le Sud-est et l’extrême Sud du pays, de 05/10°C sur les reliefs et de 15/20°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur les plaines atlantiques nord et le Nord des provinces saharienne et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache et agitée à forte au Sud.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 6 juin 2026:

– Oujda min 18 max 29

– Bouarfa min 24 max 34

– Al Hoceima min 19 max 25

– Tétouan min 20 max 25

– Sebta min 17 max 21

– Mellilia min 18 max 23

– Tanger min 18 max 27

– Kénitra min 15 max 28

– Rabat min 16 max 24

– Casablanca min 19 max 23

– El Jadida min 18 max 24

– Settat min 13 max 31

– Safi min 13 max 29

– Khouribga min 13 max 32

– Béni Mellal min 17 max 34

– Marrakech min 16 max 37

– Meknès min 16 max 32

– Fès min 17 max 32

– Ifrane min 14 max 29

– Taounate min 17 max 38

– Errachidia min 20 max 38

– Ouarzazate min 18 max 37

– Agadir min 17 max 26

– Essaouira min 16 max 25

– Laâyoune min 17 max 28

– Es-Semara min 17 max 32

– Dakhla min 15 max 25

– Aousserd min 18 max 38

– Lagouira min 18 max 26

– Midelt min 16 max 30.