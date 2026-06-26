Météo. Chaleur en hausse sur la majeure partie du Royaume ce vendredi 26 juin, avec un risque d’orages

Plage de Sidi Kaouki, à 12 km au sud d'Essaouira. . DR

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla, le Sud-est et l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques, le Saiss, l’intérieur du Souss et le nord des provinces Sud.

- Instabilité orageuse sur l’Oriental et le Moyen Atlas avec ondées ou averses locales.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas, le Sud-est, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 25/30°C sur le sud-est et l’extrême sud, de 10/15°C sur le Haut Atlas, 20/24°C sur l’Oriental et le Nord-est des provinces sud de 16/20°C ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur les provinces sud et en hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée entre Boujdour et Lagouira et peu agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 26 juin 2026:

– Oujda min 20 max 33

– Bouarfa min 22 max 39

– Al Hoceima min 19 max 27

– Tétouan min 19 max 31

– Sebta min 20 max 24

– Mellilia min 21 max 26

– Tanger min 20 max 25

– Kénitra min 19 max 27

– Rabat min 19 max 25

– Casablanca min 18 max 25

– El Jadida min 21 max 25

– Settat min 16 max 30

– Safi min 18 max 30

– Khouribga min 16 max 33

– Béni Mellal min 19 max 34

– Marrakech min 18 max 34

– Meknès min 16 max 31

– Fès min 17 max 31

– Ifrane min 15 max 28

– Taounate min 20 max 36

– Errachidia min 24 max 39

– Ouarzazate min 16 max 37

– Agadir min 17 max 26

– Essaouira min 17 max 27

– Laâyoune min 19 max 30

– Es-Semara min 19 max 35

– Dakhla min 18 max 27

– Aousserd min 24 max 43

– Lagouira min 19 max 26

– Midelt min 18 max 33.