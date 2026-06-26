Météo. Chaleur en hausse sur la majeure partie du Royaume ce vendredi 26 juin, avec un risque d’orages

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla, le Sud-est et l’Est et le Sud des provinces sahariennes.
- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques, le Saiss, l’intérieur du Souss et le nord des provinces Sud.
- Instabilité orageuse sur l’Oriental et le Moyen Atlas avec ondées ou averses locales.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas, le Sud-est, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 25/30°C sur le sud-est et l’extrême sud, de 10/15°C sur le Haut Atlas, 20/24°C sur l’Oriental et le Nord-est des provinces sud de 16/20°C ailleurs.
- Température diurne en légère baisse sur les provinces sud et en hausse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée entre Boujdour et Lagouira et peu agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 26 juin 2026:
– Oujda min 20 max 33
– Bouarfa min 22 max 39
– Al Hoceima min 19 max 27
– Tétouan min 19 max 31
– Sebta min 20 max 24
– Mellilia min 21 max 26
– Tanger min 20 max 25
– Kénitra min 19 max 27
– Rabat min 19 max 25
– Casablanca min 18 max 25
– El Jadida min 21 max 25
– Settat min 16 max 30
– Safi min 18 max 30
– Khouribga min 16 max 33
– Béni Mellal min 19 max 34
– Marrakech min 18 max 34
– Meknès min 16 max 31
– Fès min 17 max 31
– Ifrane min 15 max 28
– Taounate min 20 max 36
– Errachidia min 24 max 39
– Ouarzazate min 16 max 37
– Agadir min 17 max 26
– Essaouira min 17 max 27
– Laâyoune min 19 max 30
– Es-Semara min 19 max 35
– Dakhla min 18 max 27
– Aousserd min 24 max 43
– Lagouira min 19 max 26
– Midelt min 18 max 33.