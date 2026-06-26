Société

Météo. Chaleur en hausse sur la majeure partie du Royaume ce vendredi 26 juin, avec un risque d’orages

Plage de Sidi Kaouki, à 12 km au sud d'Essaouira. 

Plage de Sidi Kaouki, à 12 km au sud d'Essaouira.  . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 26 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/06/2026 à 05h57

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla, le Sud-est et l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques, le Saiss, l’intérieur du Souss et le nord des provinces Sud.

- Instabilité orageuse sur l’Oriental et le Moyen Atlas avec ondées ou averses locales.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas, le Sud-est, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 25/30°C sur le sud-est et l’extrême sud, de 10/15°C sur le Haut Atlas, 20/24°C sur l’Oriental et le Nord-est des provinces sud de 16/20°C ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur les provinces sud et en hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée entre Boujdour et Lagouira et peu agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 26 juin 2026:

Oujda min 20 max 33

Bouarfa min 22 max 39

Al Hoceima min 19 max 27

Tétouan min 19 max 31

Sebta min 20 max 24

Mellilia min 21 max 26

Tanger min 20 max 25

Kénitra min 19 max 27

Rabat min 19 max 25

Casablanca min 18 max 25

El Jadida min 21 max 25

Settat min 16 max 30

Safi min 18 max 30

Khouribga min 16 max 33

Béni Mellal min 19 max 34

Marrakech min 18 max 34

Meknès min 16 max 31

Fès min 17 max 31

Ifrane min 15 max 28

Taounate min 20 max 36

Errachidia min 24 max 39

Ouarzazate min 16 max 37

Agadir min 17 max 26

Essaouira min 17 max 27

Laâyoune min 19 max 30

Es-Semara min 19 max 35

Dakhla min 18 max 27

Aousserd min 24 max 43

Lagouira min 19 max 26

Midelt min 18 max 33.

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/06/2026 à 05h57
#DGM#Météo#Météorologie#Climat

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