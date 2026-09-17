Société

Météo. Chaleur au Sud-Est, orages sur l’Atlas et mer agitée par endroits ce jeudi 17 septembre

Merzouga. A 35 km de Moulay Ali Cherif, ces dunes, les plus hautes du Maroc, permettent randonnées, bivouacs dans le désert, arénothérapie (ou bains de sable). L'équilibre du site est menacé par la surfréquentation et le développement des sports mécaniques.

Merzouga. A 35 km de Moulay Ali Cherif, ces dunes, les plus hautes du Maroc, permettent randonnées, bivouacs dans le désert, arénothérapie (ou bains de sable). L'équilibre du site est menacé par la surfréquentation et le développement des sports mécaniques. . Jussi Rintanen

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 17 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/09/2026 à 05h58

- Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-Est et les provinces sahariennes.

- Nuages bas assez denses avec bruine ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques nord, le Saiss, la rive méditerranéenne et les provinces sud.

- Averses orageuses sur le Haut Atlas, le Sud-Est et le sud de l’Oriental.

- Ondées et orages sur le Moyen Atlas.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 11/16°C sur l’Atlas et le Rif, de 23/29°C à l’intérieur des provinces sud et du Sud-Est et de 17/24°C partout ailleurs.

- Températures du jour en baisse sur la majeure partie du pays.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte Météo. Des températures jusqu’a 44°C et fortes rafales de vent du samedi au lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 17 septembre 2026:

Oujda min 16 max 29

Bouarfa min 17 max 32

Al Hoceïma min 18 max 26

Tétouan min 16 max 26

Sebta min 18 max 24

Mellilia min 19 max 25

Tanger min 19 max 25

Kénitra min 19 max 27

Rabat min 18 max 25

Casablanca min 17 max 26

El Jadida min 20 max 27

Settat min 15 max 29

Safi min 16 max 27

Khouribga min 15 max 30

Béni Mellal min 19 max 31

Marrakech min 18 max 31

Meknès min 16 max 28

Fès min 17 max 28

Ifrane min 12 max 24

Taounate min 18 max 33

Errachidia min 18 max 33

Ouarzazate min 13 max 33

Agadir min 20 max 27

Essaouira min 19 max 26

Laâyoune min 19 max 29

Es-Semara min 21 max 33

Dakhla min 21 max 23

Aousserd min 24 max 40

Lagouira min 22 max 30

Midelt min 14 max 29

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/09/2026 à 05h58
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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