Météo. Chaleur au Sud-Est, orages sur l’Atlas et mer agitée par endroits ce jeudi 17 septembre

- Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-Est et les provinces sahariennes.
- Nuages bas assez denses avec bruine ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques nord, le Saiss, la rive méditerranéenne et les provinces sud.
- Averses orageuses sur le Haut Atlas, le Sud-Est et le sud de l’Oriental.
- Ondées et orages sur le Moyen Atlas.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
- Températures minimales de l’ordre de 11/16°C sur l’Atlas et le Rif, de 23/29°C à l’intérieur des provinces sud et du Sud-Est et de 17/24°C partout ailleurs.
- Températures du jour en baisse sur la majeure partie du pays.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.
Lire aussi : Alerte Météo. Des températures jusqu’a 44°C et fortes rafales de vent du samedi au lundi dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 17 septembre 2026:
– Oujda min 16 max 29
– Bouarfa min 17 max 32
– Al Hoceïma min 18 max 26
– Tétouan min 16 max 26
– Sebta min 18 max 24
– Mellilia min 19 max 25
– Tanger min 19 max 25
– Kénitra min 19 max 27
– Rabat min 18 max 25
– Casablanca min 17 max 26
– El Jadida min 20 max 27
– Settat min 15 max 29
– Safi min 16 max 27
– Khouribga min 15 max 30
– Béni Mellal min 19 max 31
– Marrakech min 18 max 31
– Meknès min 16 max 28
– Fès min 17 max 28
– Ifrane min 12 max 24
– Taounate min 18 max 33
– Errachidia min 18 max 33
– Ouarzazate min 13 max 33
– Agadir min 20 max 27
– Essaouira min 19 max 26
– Laâyoune min 19 max 29
– Es-Semara min 21 max 33
– Dakhla min 21 max 23
– Aousserd min 24 max 40
– Lagouira min 22 max 30
– Midelt min 14 max 29