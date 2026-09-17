Météo. Chaleur au Sud-Est, orages sur l’Atlas et mer agitée par endroits ce jeudi 17 septembre

Merzouga. A 35 km de Moulay Ali Cherif, ces dunes, les plus hautes du Maroc, permettent randonnées, bivouacs dans le désert, arénothérapie (ou bains de sable). L'équilibre du site est menacé par la surfréquentation et le développement des sports mécaniques. . Jussi Rintanen

- Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-Est et les provinces sahariennes.

- Nuages bas assez denses avec bruine ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques nord, le Saiss, la rive méditerranéenne et les provinces sud.

- Averses orageuses sur le Haut Atlas, le Sud-Est et le sud de l’Oriental.

- Ondées et orages sur le Moyen Atlas.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 11/16°C sur l’Atlas et le Rif, de 23/29°C à l’intérieur des provinces sud et du Sud-Est et de 17/24°C partout ailleurs.

- Températures du jour en baisse sur la majeure partie du pays.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte Météo. Des températures jusqu’a 44°C et fortes rafales de vent du samedi au lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 17 septembre 2026:

– Oujda min 16 max 29

– Bouarfa min 17 max 32

– Al Hoceïma min 18 max 26

– Tétouan min 16 max 26

– Sebta min 18 max 24

– Mellilia min 19 max 25

– Tanger min 19 max 25

– Kénitra min 19 max 27

– Rabat min 18 max 25

– Casablanca min 17 max 26

– El Jadida min 20 max 27

– Settat min 15 max 29

– Safi min 16 max 27

– Khouribga min 15 max 30

– Béni Mellal min 19 max 31

– Marrakech min 18 max 31

– Meknès min 16 max 28

– Fès min 17 max 28

– Ifrane min 12 max 24

– Taounate min 18 max 33

– Errachidia min 18 max 33

– Ouarzazate min 13 max 33

– Agadir min 20 max 27

– Essaouira min 19 max 26

– Laâyoune min 19 max 29

– Es-Semara min 21 max 33

– Dakhla min 21 max 23

– Aousserd min 24 max 40

– Lagouira min 22 max 30

– Midelt min 14 max 29