Société

Météo. Baisse des températures au nord et chaleur persistante au sud du Royaume ce samedi 9 mai

La ville d'Essaouira, au coeur d'un reportage du journal télévisé de TF1.

La ville d'Essaouira.

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 9 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/05/2026 à 06h00

- Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.

- Temps passagèrement nuageux avec pluies éparses sur l’extrême Nord-ouest, le Rif, la Méditerranée et les côtes nord et centre.

- Nuages bas avec bruines sur les provinces sahariennes, le Souss et les plaines atlantiques nord la nuit.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les plaines atlantiques nord et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de -03/06°C sur l’Atlas et le Rif, de 16/18°C sur les extrêmes sud et le Sud-est et de 10/16°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sur la moitié nord du Royaume et en légère hausse sur les provinces sahariennes.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée le long du Littoral.

Lire aussi : Eau: des barrages à 76% et une stratégie accélérée pour sécuriser l’approvisionnement

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 9 mai 2026 :

Oujda min 12 max 22

Bouarfa min 14 max 26

Al Hoceima min 14 max 21

Tétouan min 13 max 22

Sebta min 17 max 21

Mellilia min 16 max 20

Tanger min 15 max 22

Kénitra min 15 max 24

Rabat min 15 max 22

Casablanca min 15 max 24

El Jadida min 15 max 22

Settat min 13 max 24

Safi min 16 max 21

Khouribga min 9 max 23

Béni Mellal min 8 max 24

Marrakech min 11 max 26

Meknès min 10 max 25

Fès min 13 max 26

Ifrane min 4 max 14

Taounate min 14 max 24

Errachidia min 17 max 29

Ouarzazate min 11 max 29

Agadir min 15 max 23

Essaouira min 15 max 21

Laâyoune min 12 max 26

Es-Semara min 14 max 29

Dakhla min 16 max 23

Aousserd min 15 max 34

Lagouira min 17 max 25

Midelt min 10 max 20

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/05/2026 à 06h00
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Culture

Paléontologie: découverte au Maroc des plus anciens fossiles d’ankylosaure connus au monde

Culture

Archéologie. Pourquoi la carrière casablancaise Thomas I n’a pas encore livré tous ses secrets

Culture

Préhistoire de Casablanca: une mission préparatoire à la carrière Thomas I avant la campagne de mai

Culture

Le visage d’une femme marocaine de 6.400 ans reconstitué par des scientifiques

Culture

Parc archéologique de Sidi Abderrahmane: un voyage à pied dans la nuit des temps

Culture

Archéologie. Sites majeurs, nouvelles données, avancées scientifiques: pourquoi 2025 pèse dans la balance

Culture

Billet littéraire KS. Ep 81. «Maroc, mon amour!» de France Colle, ou le voyage initiatique

International

Agriculture, énergie, trafic: ces menaces qui continuent de planer sur la canopée des forêts d’Afrique

Articles les plus lus

1
Monstre sacré de la chanson marocaine, Abdelwahab Doukkali est mort à l’âge de 84 ans
2
L’histoire de Pape Thiaw, la vraie
3
Casablanca: le projet de transformation de la joutiya de Derb Ghallef en complexe commercial se précise
4
Attaque terroriste du Polisario contre Es-Smara: le sévère avertissement des États-Unis contre l’Algérie
5
L’Algérie, base arrière d’avions clandestins russes et plateforme du trafic d’armes en Afrique
6
Six camions marocains incendiés dans le nord du Mali: ce que l’on sait
7
​Décès du metteur en scène Nabil Lahlou: le «Sisyphe» du théâtre marocain tire sa révérence
8
Aéronautique: le suédois Trelleborg inaugurera son usine le 9 juin à Midparc
Revues de presse

Voir plus