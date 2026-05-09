Météo. Baisse des températures au nord et chaleur persistante au sud du Royaume ce samedi 9 mai

- Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.
- Temps passagèrement nuageux avec pluies éparses sur l’extrême Nord-ouest, le Rif, la Méditerranée et les côtes nord et centre.
- Nuages bas avec bruines sur les provinces sahariennes, le Souss et les plaines atlantiques nord la nuit.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les plaines atlantiques nord et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de -03/06°C sur l’Atlas et le Rif, de 16/18°C sur les extrêmes sud et le Sud-est et de 10/16°C partout ailleurs.
- Température diurne en baisse sur la moitié nord du Royaume et en légère hausse sur les provinces sahariennes.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée le long du Littoral.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 9 mai 2026 :
– Oujda min 12 max 22
– Bouarfa min 14 max 26
– Al Hoceima min 14 max 21
– Tétouan min 13 max 22
– Sebta min 17 max 21
– Mellilia min 16 max 20
– Tanger min 15 max 22
– Kénitra min 15 max 24
– Rabat min 15 max 22
– Casablanca min 15 max 24
– El Jadida min 15 max 22
– Settat min 13 max 24
– Safi min 16 max 21
– Khouribga min 9 max 23
– Béni Mellal min 8 max 24
– Marrakech min 11 max 26
– Meknès min 10 max 25
– Fès min 13 max 26
– Ifrane min 4 max 14
– Taounate min 14 max 24
– Errachidia min 17 max 29
– Ouarzazate min 11 max 29
– Agadir min 15 max 23
– Essaouira min 15 max 21
– Laâyoune min 12 max 26
– Es-Semara min 14 max 29
– Dakhla min 16 max 23
– Aousserd min 15 max 34
– Lagouira min 17 max 25
– Midelt min 10 max 20