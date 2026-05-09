Météo. Baisse des températures au nord et chaleur persistante au sud du Royaume ce samedi 9 mai

- Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.

- Temps passagèrement nuageux avec pluies éparses sur l’extrême Nord-ouest, le Rif, la Méditerranée et les côtes nord et centre.

- Nuages bas avec bruines sur les provinces sahariennes, le Souss et les plaines atlantiques nord la nuit.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les plaines atlantiques nord et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de -03/06°C sur l’Atlas et le Rif, de 16/18°C sur les extrêmes sud et le Sud-est et de 10/16°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sur la moitié nord du Royaume et en légère hausse sur les provinces sahariennes.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée le long du Littoral.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 9 mai 2026 :

– Oujda min 12 max 22

– Bouarfa min 14 max 26

– Al Hoceima min 14 max 21

– Tétouan min 13 max 22

– Sebta min 17 max 21

– Mellilia min 16 max 20

– Tanger min 15 max 22

– Kénitra min 15 max 24

– Rabat min 15 max 22

– Casablanca min 15 max 24

– El Jadida min 15 max 22

– Settat min 13 max 24

– Safi min 16 max 21

– Khouribga min 9 max 23

– Béni Mellal min 8 max 24

– Marrakech min 11 max 26

– Meknès min 10 max 25

– Fès min 13 max 26

– Ifrane min 4 max 14

– Taounate min 14 max 24

– Errachidia min 17 max 29

– Ouarzazate min 11 max 29

– Agadir min 15 max 23

– Essaouira min 15 max 21

– Laâyoune min 12 max 26

– Es-Semara min 14 max 29

– Dakhla min 16 max 23

– Aousserd min 15 max 34

– Lagouira min 17 max 25

– Midelt min 10 max 20