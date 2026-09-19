Météo. Averses orageuses, rafales de vent et chaleur persistante ce samedi 19 septembre

Figuig et son oasis. . DR

- Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-Est, l’extrême sud des provinces sahariennes et les plaines intérieures nord et centre.

- Nuages bas avec bruine sur les côtes et les plaines atlantiques la matinée et la nuit.

- Nuages bas persistants sur la Méditerranée et le Rif avec ondées ou pluies éparses.

- Averses orageuses localement assez fortes avec risque de grêle et rafales sous orages sur l’Oriental, l’Atlas et ses versants est et le Sud-Est.

- Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Tangérois.

- Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/25°C sur le Sud-Est, l’extrême Sud, le Tangérois, les plaines de Tadla et le Saïss et de 15/20°C partout ailleurs.

- Température en hausse sur les plaines atlantiques nord et centre et les provinces sahariennes.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 19 septembre 2026:

– Oujda min 17 max 30

– Bouarfa min 16 max 29

– Al Hoceïma min 18 max 25

– Tétouan min 17 max 26

– Sebta min 20 max 23

– Mellilia min 20 max 26

– Tanger min 19 max 29

– Kénitra min 16 max 28

– Rabat min 17 max 26

– Casablanca min 16 max 24

– El Jadida min 16 max 25

– Settat min 15 max 31

– Safi min 15 max 28

– Khouribga min 15 max 32

– Béni Mellal min 18 max 32

– Marrakech min 18 max 35

– Meknès min 18 max 33

– Fès min 18 max 34

– Ifrane min 13 max 26

– Taounate min 18 max 35

– Errachidia min 20 max 29

– Ouarzazate min 17 max 31

– Agadir min 18 max 24

– Essaouira min 16 max 24

– Laâyoune min 18 max 29

– Es-Semara min 20 max 32

– Dakhla min 18 max 26

– Aousserd min 19 max 36

– Lagouira min 21 max 28

– Midelt min 14 max 27.