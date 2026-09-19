Météo. Averses orageuses, rafales de vent et chaleur persistante ce samedi 19 septembre

- Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-Est, l’extrême sud des provinces sahariennes et les plaines intérieures nord et centre.
- Nuages bas avec bruine sur les côtes et les plaines atlantiques la matinée et la nuit.
- Nuages bas persistants sur la Méditerranée et le Rif avec ondées ou pluies éparses.
- Averses orageuses localement assez fortes avec risque de grêle et rafales sous orages sur l’Oriental, l’Atlas et ses versants est et le Sud-Est.
- Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Tangérois.
- Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/25°C sur le Sud-Est, l’extrême Sud, le Tangérois, les plaines de Tadla et le Saïss et de 15/20°C partout ailleurs.
- Température en hausse sur les plaines atlantiques nord et centre et les provinces sahariennes.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 19 septembre 2026:
– Oujda min 17 max 30
– Bouarfa min 16 max 29
– Al Hoceïma min 18 max 25
– Tétouan min 17 max 26
– Sebta min 20 max 23
– Mellilia min 20 max 26
– Tanger min 19 max 29
– Kénitra min 16 max 28
– Rabat min 17 max 26
– Casablanca min 16 max 24
– El Jadida min 16 max 25
– Settat min 15 max 31
– Safi min 15 max 28
– Khouribga min 15 max 32
– Béni Mellal min 18 max 32
– Marrakech min 18 max 35
– Meknès min 18 max 33
– Fès min 18 max 34
– Ifrane min 13 max 26
– Taounate min 18 max 35
– Errachidia min 20 max 29
– Ouarzazate min 17 max 31
– Agadir min 18 max 24
– Essaouira min 16 max 24
– Laâyoune min 18 max 29
– Es-Semara min 20 max 32
– Dakhla min 18 max 26
– Aousserd min 19 max 36
– Lagouira min 21 max 28
– Midelt min 14 max 27.