Société

Météo. Averses orageuses, rafales de vent et chaleur persistante ce samedi 19 septembre

Figuig et son oasis. 

Figuig et son oasis.  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 19 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/09/2026 à 06h00

- Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-Est, l’extrême sud des provinces sahariennes et les plaines intérieures nord et centre.

- Nuages bas avec bruine sur les côtes et les plaines atlantiques la matinée et la nuit.

- Nuages bas persistants sur la Méditerranée et le Rif avec ondées ou pluies éparses.

- Averses orageuses localement assez fortes avec risque de grêle et rafales sous orages sur l’Oriental, l’Atlas et ses versants est et le Sud-Est.

- Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Tangérois.

- Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/25°C sur le Sud-Est, l’extrême Sud, le Tangérois, les plaines de Tadla et le Saïss et de 15/20°C partout ailleurs.

- Température en hausse sur les plaines atlantiques nord et centre et les provinces sahariennes.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral.

Lire aussi : Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 19 septembre 2026:

Oujda min 17 max 30

Bouarfa min 16 max 29

Al Hoceïma min 18 max 25

Tétouan min 17 max 26

Sebta min 20 max 23

Mellilia min 20 max 26

Tanger min 19 max 29

Kénitra min 16 max 28

Rabat min 17 max 26

Casablanca min 16 max 24

El Jadida min 16 max 25

Settat min 15 max 31

Safi min 15 max 28

Khouribga min 15 max 32

Béni Mellal min 18 max 32

Marrakech min 18 max 35

Meknès min 18 max 33

Fès min 18 max 34

Ifrane min 13 max 26

Taounate min 18 max 35

Errachidia min 20 max 29

Ouarzazate min 17 max 31

Agadir min 18 max 24

Essaouira min 16 max 24

Laâyoune min 18 max 29

Es-Semara min 20 max 32

Dakhla min 18 max 26

Aousserd min 19 max 36

Lagouira min 21 max 28

Midelt min 14 max 27.

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/09/2026 à 06h00
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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