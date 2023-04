Marrakech: un couple brésilien arrêté pour trafic international de cocaïne

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) fait savoir que des policiers de l’aéroport international de Marrakech-Ménara ont interpellé dimanche un voyageur et son épouse de nationalité brésilienne, âgés de 26 et 29 ans, soupçonnés d’être impliqués dans une opération de trafic international de cocaïne.

Les deux suspects ont été arrêtés à leur arrivée sur un vol en provenance d’un aéroport européen. Un contrôle approfondi a été effectué, permettant de vérifier la présence de cocaïne dans leurs intestins.

Une quantité de 1.260 grammes de cocaïne, emballée dans 100 capsules, a été extraite des intestins des deux mis en cause, fait savoir la DGSN.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer ses éventuelles ramifications nationales ou internationales, conclut la DGSN.