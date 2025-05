Marrakech: pour 115 millions de dirhams, la place Jemaa El-Fna s’offre un grand lifting

Le projet de requalification de la place Jemaa El-Fna a officiellement démarré le mardi 27 mai. Une enveloppe de 115 millions de dirhams a été allouée à la transformation du site, sans en altérer l’âme, indique Aissam Merzak, responsable à la préfecture de Marrakech, dans une déclaration pour Le360.

«Les travaux ont commencé par les infrastructures souterraines: assainissement, eau potable et réseau d’éclairage», explique-t-il.

Cette première phase sera suivie de la restauration des toitures et des façades, ainsi que du revêtement du sol, dans le respect de l’architecture et de l’histoire du lieu. «Des études préalables ont été menées pour s’assurer que chaque intervention soit en cohérence avec l’esprit de Jemaa El-Fna», ajoute notre interlocuteur.

Lire aussi : Réhabilitation de la place Jemaa El Fna: les commerçants impatients

Comme le rappelle Abdelouahed Rajfi, un acteur associatif, «la place Jemaa El-Fna est l’une des plus emblématiques du Maroc et un lieu central de la médina de Marrakech, classée au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Sa requalification a pour objectif de préserver ce lieu unique tout en le rendant plus accueillant, aussi bien pour ceux qui y travaillent au quotidien que pour ceux qui viennent s’y aventurer».

«Artisans, artistes de rue, vendeurs ambulants... Ceux qui animent la place au quotidien verront leurs conditions de travail s’améliorer grâce à des aménagements mieux pensés», conclut-il.