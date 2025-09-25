Société

Marrakech: la préfecture de police dément les allégations d’une touriste britannique à l’aéroport Menara

La préfecture de police de Marrakech a mis fin à la controverse lancée en ligne par une touriste britannique: ses accusations d’abus à l’aéroport se sont révélées infondées. Faute de document de voyage, la passagère avait été empêchée d’entrer au Maroc, conformément à la loi.

Par La Rédaction
Le 25/09/2025 à 10h00

L’affaire concerne une touriste britannique arrivée au Maroc le 31 juillet dernier sans passeport valide, qui a prétendu avoir subi un traitement injuste de la part des services de police aux frontières. Ses déclarations, largement partagées en ligne, laissaient entendre que les autorités auraient agi de manière abusive en lui refusant l’accès au territoire.

Dans une mise au point, la préfecture de police a assuré que ces allégations étaient infondées, après vérification minutieuse des faits et consultation des enregistrements de vidéosurveillance.

La police précise que la voyageuse est arrivée à 11h00 du matin à l’aéroport Marrakech-Ménara sans document de voyage valable. Elle aurait déclaré avoir égaré son passeport à bord de l’avion. Malgré une recherche menée avec la compagnie aérienne, aucune trace du document n’a été retrouvée.

En application des règles encadrant l’entrée et le séjour des étrangers, la passagère s’est donc vu refuser l’accès au territoire marocain et a été réacheminée le jour même vers son pays d’origine.

Afin de lever toute ambiguïté, la préfecture souligne que l’analyse des caméras de surveillance n’a révélé aucun incident confirmant les propos de la touriste.

Tout en tenant à rétablir les faits, la préfecture a rappelé que l’accès et le séjour des étrangers au Maroc sont régis par une procédure légale bien définie.

Par La Rédaction
Le 25/09/2025 à 10h00
#Marrakech#DGSN#Aéroport

Société

Société

Politique

Société

