La police de Marrakech démantèle un gang de migrants en situation irrégulière après une série de vols

Les services de sûreté nationale de Marrakech ont arrêté, vendredi 8 août, trois migrants en situation irrégulière, originaires d’Afrique subsaharienne, soupçonnés d’être impliqués dans une série de vols visant des citoyens et des commerces de la ville.

Selon une source sécuritaire, l’opération s’est déroulée en deux étapes. La première, jeudi soir, a permis l’interpellation d’un des suspects en flagrant délit de vol d’objets dans des voitures stationnées sur l’avenue Abdelkrim El Khattabi, alors qu’il se faisait passer pour un mendiant.

Lire aussi : Casablanca: affrontements violents entre Subsahariens dans le quartier El Oulfa

La seconde, vendredi, à l’intersection des avenues Mohammed V et Abdelkrim El Khattabi, s’est soldée par l’arrestation de deux autres individus, identifiés par des citoyens comme auteurs de plusieurs vols, dont le plus récent ciblait un téléphone portable dans un magasin à Guéliz.

La même source précise que les suspects ont été placés en garde à vue sur ordre du parquet, le temps de poursuivre l’enquête et d’identifier d’autres personnes impliquées ainsi que les victimes.