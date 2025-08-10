Société

La police de Marrakech démantèle un gang de migrants en situation irrégulière après une série de vols

DR

La police de Marrakech a mis fin aux agissements d’un trio de migrants en situation irrégulière, impliqués dans une série de vols ciblant des citoyens et des commerces dans différents quartiers de la ville.

Par Hafida Ouajmane
Le 10/08/2025 à 12h30

Les services de sûreté nationale de Marrakech ont arrêté, vendredi 8 août, trois migrants en situation irrégulière, originaires d’Afrique subsaharienne, soupçonnés d’être impliqués dans une série de vols visant des citoyens et des commerces de la ville.

Selon une source sécuritaire, l’opération s’est déroulée en deux étapes. La première, jeudi soir, a permis l’interpellation d’un des suspects en flagrant délit de vol d’objets dans des voitures stationnées sur l’avenue Abdelkrim El Khattabi, alors qu’il se faisait passer pour un mendiant.

Lire aussi : Casablanca: affrontements violents entre Subsahariens dans le quartier El Oulfa

La seconde, vendredi, à l’intersection des avenues Mohammed V et Abdelkrim El Khattabi, s’est soldée par l’arrestation de deux autres individus, identifiés par des citoyens comme auteurs de plusieurs vols, dont le plus récent ciblait un téléphone portable dans un magasin à Guéliz.

La même source précise que les suspects ont été placés en garde à vue sur ordre du parquet, le temps de poursuivre l’enquête et d’identifier d’autres personnes impliquées ainsi que les victimes.

Par Hafida Ouajmane
Le 10/08/2025 à 12h30
#DGSN#police#Marrakech#subsahariens#Arrestation

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: affrontements violents entre Subsahariens dans le quartier El Oulfa

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Immigrés subsahariens: une intégration réussie et harmonieuse au Maroc

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Leurs corps ont été abandonnés durant des années: 51 «indigents» européens et subsahariens enterrés au Maroc qui leur donne «la dignité d’une sépulture»

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

L’OMDH condamne les expulsions de migrants subsahariens par l’Algérie

Articles les plus lus

1
MINURSO en pilotage à vide: un théâtre de guerre fantôme, le Polisario kaput
2
Documentaire. Enlevés, torturés et à jamais brisés: d’anciens otages du Polisario racontent l’enfer des camps de Tindouf
3
Traité d’amitié maroco-algérien de 1972: la trahison d’Alger documentée par les archives françaises
4
Algérie: les appels à organiser des manifestations de rue paniquent le régime
5
Affaire Amir Dz: la justice française émet un mandat d’arrêt international contre un haut «diplomate» algérien
6
Les sept plaies du tourisme
7
Nedjib Sidi Moussa, le scribe servile: aboyeur d’Alger et arnaqueur intellectuel en France
8
Gouvernement Akhannouch: destinations estivales, entre fiefs, plages et secrets bien gardés
Revues de presse

Voir plus