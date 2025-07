Casablanca: affrontements violents entre Subsahariens dans le quartier El Oulfa

Les habitants du quartier résidentiel de Riad El Oulfa à Casablanca ont vécu un spectacle terrifiant et inhabituel dans la soirée du 23 juillet. Deux groupes rivaux de Subsahariens se sont affrontés à l’arme blanche dans les rues du quartier.

Dans son édition du vendredi 25 juillet, le quotidien Assabah présente cette bagarre rangée comme un acte «hollywoodien» de «vengeance et de règlement de comptes» entre certains subsahariens légaux et un autre groupe, plus nombreux, de leurs congénères clandestins.

Ce sont ces derniers, pour la plupart cagoulés ou ayant le visage masqué, pour éviter les caméras de surveillance et toute identification par les forces de sécurité, qui ont pris d’assaut le quartier Riad El Oulfa, armés d‘épées et d’armes blanches, pour s’attaquer au groupe rival.

Derrière ces affrontements sanglants, un désaccord entre les deux parties qui aurait mal tourné.

Les agresseurs n’ont pas hésité à poursuivre leurs adversaires jusque dans une salle de fête où était organisé un mariage. Des échanges de coups de poing se sont terminés par une course poursuite dans les rues du quartier.

De nombreux blessés dans les deux camps sont à déplorer. Trois migrants grièvement blessés ont été évacués d’urgence vers l’hôpital, selon Assabah, qui ajoute que les biens communs ont été épargnés. Ces violences auraient pu causer des morts sans l’intervention rapide des forces de l’ordre qui ont vite fait de rétablir l’ordre.

Une équipe de la Brigade nationale de la police judiciaire relevant de la Sûreté de l’arrondissement de Hay El Hassani a ouvert une enquête sous la supervision du parquet général en vue de faire la lumière sur ces actes et en identifier les auteurs.