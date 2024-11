Affrontements de Lqliâa: trois suspects condamnés

Les auteurs des troubles ayant secoué samedi dernier, 23 novembre 2024, la localité de Lqliâa, au sud-est d’Agadir (région de Souss-Massa), suite à de violents affrontements avec plusieurs personnes originaires de différents pays d’Afrique subsaharienne, ont été condamnés hier, mardi 26 novembre, par la Chambre correctionnelle du tribunal de première instance d’Inezgane.

Selon Al Akhbar de ce jeudi 28 novembre, «deux suspects, Yassine M., et Abdellah Z., ont été condamnés, chacun, à une peine de 15 mois de prison ferme, assortie d’une amende de 500 dirhams, alors qu’un troisième mis en cause dans cette affaire, Mohamed M., s’est vu infliger une peine de 10 mois de réclusion criminelle», annonce le quotidien.

Les trois personnes condamnées à ces peines de réclusion criminelle étaient poursuivies par le parquet compétent d’Inezgane pour «ivresse sur la voie publique», «coups et blessures à l’aide d’armes blanches» et «participation à des affrontements marqués d’échange de coups et blessures».

L’affaire, rappelle le quotidien, remonte à samedi dernier, lorsque des troubles avaient secoué la localité de Lqliâa, suite à l’agression par trois individus d’un ressortissant subsaharien, qui a été immédiatement transporté aux services des urgences de l’hôpital régional d’Inezgane, pour des soins médicaux.

Ces troubles avaient par la suite impliqué plusieurs personnes originaires de différents pays d’Afrique subsaharienne, provoquant des dégâts matériels sur les lieux.

Alertés, les éléments de la gendarmerie royale ont rapidement débarqué pour maîtriser la situation et rétablir l’ordre et le calme sur les lieux.

Une enquête, poursuit Al Akhbar, a alors été ouverte par les services sécuritaires compétents, sous la supervision du procureur du Roi près le tribunal de première instance d’Inezgane, ce qui a permis l’arrestation des personnes impliquées dans cette escalade de violence qui a secoué la localité de Lqliâa.