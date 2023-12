Rabat: cinq ans ferme pour un supporter de foot qui a dérobé une partie de l’uniforme d’un agent de police

Filmé en flagrant délit, images pour preuves à l’appui. Suite à la diffusion de scènes de rixes dans la capitale, qui ont eu lieu en mars 2022, la Chambre pénale près la Cour d’appel de Rabat vient de condamner un individu, âgé de 20 ans, à une peine de cinq ans de prison ferme.

Indûment et partiellement vêtu comme un policier, et ayant participé ainsi accoutré à des affrontements à Rabat entre supporters de football et forces de l’ordre, l’individu aurait dérobé cet uniforme, explique Al Akhbar de ce mercredi 13 décembre, à l’un des agents en faction ce jour-là, quelques instants avant cette rixe.

L’affaire avait d’ailleurs beaucoup ému l’opinion publique, après la diffusion de ces enregistrements montrant les affrontements.

La gravité de la peine prononcée par la Cour s’explique par les chefs d’accusation qui ont justifié la condamnation de cet individu.

Al Akhbar, qui explique que les faits ont eu lieu un jour du mois de mars 2022, précise que des vidéos, pour la plupart enregistrées avec des smartphones, montraient cet individu arborant une partie de l’uniforme d’un policier, auquel il l’avait subtilisé, peu avant une rixe entre supporters de foot et forces de l’ordre, dans le contexte d’un match opposant une équipe de Rabat à une autre.

Identifié peu après les faits, l’individu avait été interpellé et déféré devant le Parquet, déjà en procédure suite à ces affrontements, qui s’étaient soldés par un lourd bilan: 103 blessés, dans les rangs des forces de l’ordre, et 23 en ce qui concerne les participants à ces échauffourées.

D’importants dégâts matériels avaient également été à déplorer, mais aussi plusieurs autres actes, qualifiés par Al Akhbar d’«hooliganisme».

Plus de 70 individus avaient été interpellés après ces incidents, et 42 d’entre eux, majeurs au moment des faits, ont fait l’objet d’une enquête détaillée pour «constitution d’une bande criminelle».

En tout, la procédure judiciaire a concerné 63 individus, et 59 d’entre eux se sont retrouvés sous le coup de poursuites judiciaires, placés en état de détention.

Dans un premier jugement prononcé, 14 individus ont été innocentés, mais le juge en charge de cette affaire en a aussi condamné 6 à des peines de deux ans de prison ferme.

La plupart des autres prévenus ont, pour leur part, chacun écopé d’une peine de 7 ans de prison.

L’individu partiellement usurpateur de l’uniforme d’un agent de police, qui vient donc d’écoper d’une peine de 5 ans de prison ferme, se retrouve à être le détenteur de la plus lourde condamnation prononcée pour ces faits, qui font scandale depuis un an et demi.