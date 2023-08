Benslimane: une session du conseil communal se termine chez la police judiciaire

L’opposition au conseil communal de Benslimane, majoritaire, a refusé les trois points prioritaires de l’ordre du jour, entraînant un affrontement violent entre le président Mohamed Jedira et son quatrième vice-président, Mohamed Jouiber. Cet affrontement s’est conclu par deux plaintes déposées par les deux protagonistes auprès de la police judiciaire, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du 8 août.

Chacun des deux élus accuse l’autre de violence physique, d’insulte, d’injure et des menaces de mort. D’après le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, les deux protagonistes de cet affrontement violent ont été entendus ainsi que les témoins dont des élus de l’opposition et des membres de l’assistance. Comme le rapportent les sources du journal, des procès-verbaux ont été établis.

Dans le détail, le président du conseil communal de Benslimane, Mohamed Jedira, a déposé une plainte pour coups et blessures, accompagnée d’un certificat médical de plus de 22 jours. Sa plainte a été également appuyée par deux témoins qui ont assuré aux enquêteurs que Mohamed Jedira a été frappé par son quatrième vice-président. Depuis la session extraordinaire, le président circule à Benslimane avec des béquilles.

De son côté, le quatrième vice-président, Mohamed Jouiber, a lui aussi déposé une plainte auprès de la police judiciaire, accusant le président du conseil communal de Benslimane d’avoir proféré des insultes et des menaces de mort à travers ses proches. De plus, Mohamed Jouiber accuse Mohamed Jedira de l’avoir insulté devant l’assistance lors de la session du conseil communal, en présence du pacha de la ville.

Pour rappel, trois points étaient inclus dans l’ordre du jour de la session extraordinaire du conseil communal de Benslimane. Parmi ces points rejetés par l’opposition, majoritaire au sein du Conseil, concernent l’étude et l’adoption d’un projet de convention d’un partenariat entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Equipement et de l’eau, la Wilaya de Casablanca/Settat et différents conseils communaux, dont celui de Benslimane.