Marrakech: 26 volontaires du Qatar participent à un programme d’échange culturel au centre Al-Amal

Des participantes marocaines et qataries réunies à Marrakech dans le cadre du programme d’échange culturel organisé au centre Al-Amal, à Targa. (M.Lamrikhi/Le360)

Au centre Al-Amal pour l’autonomisation des femmes, à Targa, à Marrakech, 26 étudiantes du Collège de la communauté au Qatar et employées des Musées du Qatar participent, du 22 au 31 octobre, à un programme de bénévolat axé sur l’échange culturel et le partage de compétences.

Au programme, des ateliers artistiques, des initiations à la photographie et des rencontres culinaires. L’objectif est de rapprocher les cultures marocaine et qatarie, tout en permettant aux femmes et aux jeunes filles d’acquérir des compétences utiles au développement de leurs projets.

Cette initiative s’inscrit dans le prolongement des Années culturelles Maroc-Qatar, qui ont donné lieu à des événements communs en 2024. Les organisateurs souhaitent aujourd’hui inscrire cette coopération dans la durée, à travers des actions de terrain au bénéfice des communautés locales.

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«Notre visite au Maroc en 2024, dans le cadre de l’Année culturelle Qatar-Maroc, nous a donné envie de poursuivre les échanges et de prolonger cette dynamique», explique Hazem Idriss, chef du département des services communautaires aux Musées du Qatar et porte-parole de la délégation.

«Nous sommes ici pour faire vivre ce message de partage et poursuivre le travail avec nos sœurs et frères marocains», ajoute-t-il.

Une fresque murale aux couleurs des deux pays

Au centre Al-Amal, l’échange prend d’abord une dimension artistique. Les participantes travaillent à la réalisation d’une fresque murale qui associe des éléments du patrimoine qatari à des références architecturales et artistiques marocaines.

«Nous avons puisé dans la culture du Qatar ainsi que dans celle du Maroc, et j’espère que la fresque, une fois terminée, sera belle et exprimera à la fois notre culture et la vôtre», explique Mariam Al-Sayegh, artiste plasticienne et peintre qatarie, qui participe à sa réalisation.

La photographie au service des petits projets

Les ateliers de photographie ont, eux, une vocation plus pratique. Ils visent à aider les femmes à mieux présenter leurs produits et leurs créations, notamment dans les domaines de la restauration et de l’alimentation. L’objectif est de leur donner les moyens de réaliser des images de qualité pour valoriser leurs activités.

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La photographe qatarie Fatima Al-Emadi accompagne les participantes dans l’apprentissage de la photographie de produits. Elle leur transmet des techniques pour valoriser leurs créations et réaliser des visuels destinés notamment aux menus de restaurant.

Les ateliers ont réuni des employées du centre et des participantes marocaines. «Cet échange culturel nous a beaucoup apporté. Nous sommes ravies d’y avoir pris part», souligne-t-elle.

La cuisine, autre terrain de rencontre

La cuisine occupe également une place dans le programme. Autour de recettes traditionnelles marocaines et qataries, les participantes échangent leurs savoir-faire et découvrent les pratiques culinaires et les traditions d’hospitalité des deux pays.

Pour Maryam Hassan Al-Emadi, responsable de l’atelier de cuisine au sein de la délégation qatarie, cette initiative menée avec les Musées du Qatar et le centre Al-Amal favorise la découverte mutuelle. «Cette expérience nous permet de découvrir la culture marocaine et de partager la nôtre. Nous sommes ici pour apprendre les unes des autres et transmettre nos traditions», explique-t-elle.

Faire découvrir le patrimoine qatari

D’autres ateliers permettent aux participantes de découvrir différentes facettes du patrimoine qatari. Nouf Ibrahim Al-Abdullah, responsable des programmes de la bibliothèque au Musée national du Qatar, évoque notamment les traditions liées à la maison qatarie, la mer, le désert et le Souk Waqif, connu pour ses vêtements traditionnels et ses épices.

«À travers cet atelier, nous avons souhaité faire découvrir le patrimoine qatari: la maison traditionnelle et les valeurs de générosité et d’hospitalité qui lui sont associées, mais aussi la mer, le désert et, bien sûr, le Souq Waqif», explique-t-elle.

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Architecte égyptienne résidant au Qatar, Nahla Hijazi participe également aux ateliers consacrés à la découverte des deux cultures. Elle souligne les points communs entre les patrimoines marocain et qatari et l’intérêt de les faire connaître aux participantes.

«Nous avons mené plusieurs ateliers mettant en valeur la culture qatarie et nous avons présenté aux participantes la manière de rapprocher les cultures marocaine et qatarie, ainsi que les éléments communs entre les deux», explique-t-elle.

Elle retient également l’accueil qui lui a été réservé au Maroc. «La culture marocaine est magnifique et diversifiée. Elle regorge de générosité, d’hospitalité, d’accueil, d’amour et de sourires», confie-t-elle.

Des échanges au service des femmes

Pour le centre Al-Amal, l’initiative favorise avant tout la découverte mutuelle. «Les participants marocains découvrent la culture qatarie, tandis que leurs homologues qataris se familiarisent avec la nôtre», résume Ghita Oussama, responsable de la section formation.

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Au-delà de la découverte culturelle, les ateliers ouvrent aussi des pistes concrètes pour les femmes accompagnées par le centre. Les compétences acquises en photographie, notamment, peuvent les aider à mieux promouvoir leurs produits et à développer leurs activités.

À travers cette initiative, les participantes entendent ainsi faire vivre les liens entre le Maroc et le Qatar au-delà des événements culturels. À Targa, l’art, la cuisine et la transmission de savoir-faire deviennent autant de moyens de rapprocher les deux sociétés et de soutenir les initiatives locales.