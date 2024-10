Qatar-Maroc 2024: le pavillon Dar Al Maghrib ouvre ses portes au public

Le pavillon Dar Al Maghrib, installé au parc du Musée d’art islamique (MIA) de Doha, vient d’ouvrir ses portes au public. Faisant partie de la programmation de l’Année de la Culture Qatar-Maroc 2024, cet espace de 1.300 m2 s’inspire du célèbre Ksar Aït Ben Haddou, site classé au patrimoine mondial de l’Unesco et incarnant l’essence de l’architecture marocaine et des techniques traditionnelles de construction.

Dar Al Maghrib donne aux visiteurs l’occasion de découvrir la culture et le patrimoine marocains à travers des expositions et des animations culturelles. Il comprend notamment une boutique de souvenirs et un salon de thé où les visiteurs peuvent acquérir des créations marocaines uniques ou déguster du thé à la menthe accompagné de pâtisseries locales.

Le pavillon est divisé en quatre zones thématiques distinctes, chacune offrant une perspective unique sur l’histoire, la culture et la vision du futur du Maroc. Elles son respectivement baptisées «Terre de confluences», «Terre de lumière», «Terre de rassemblement» et «Terre de passion».

La section «Terre de confluences» met en avant le Maroc en tant que carrefour des civilisations, célébrant les échanges culturels et économiques entre les continents. Elle souligne également l’engagement du Maroc envers le développement durable, en retraçant son histoire, des premiers établissements humains à sa vision d’un avenir écoresponsable.

Accessible par une cour extérieure traditionnelle, la zone «Terre de lumière» invite les visiteurs à explorer la richesse sensorielle et culturelle du Maroc à travers des espaces ornés de sols en zellige et de plafonds en bois sculpté. Des installations audiovisuelles mettent en lumière les trésors tangibles et immatériels du Maroc reconnus par l’Unesco et l’Isesco.

Dar Al Maghrib , le pavillon du Maroc au Qatar

L’espace thématique «Terre de rassemblement» célèbre quant à lui l’esprit festif du Royaume, des spectacles équestres traditionnels aux festivals de musique. Le pavillon met en avant le rôle du Maroc en tant qu’hôte d’événements mondiaux, tels que la COP22 ou la prochaine Coupe du monde de football 2030.

Enfin, dédiée spécifiquement au football, la section «Terre de passion» retrace l’histoire de ce sport au Maroc, de la naissance des premiers clubs à la performance lors du Mondial qatari, tout en donnant un aperçu des préparatifs du Royaume pour accueillir la Coupe du monde 2030.