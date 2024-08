Qatar-Maroc 2024: l’exposition «Crafting Design Futures» ouvre bientôt ses portes au Musée d’art islamique

Cette exposition dont le commissariat est assuré par Gwen Farrelly, présentera de nouvelles œuvres créées par ces designers qui ont bénéficié du programme de résidence «Design Doha 2024 Qatar|Maroc: Crafting Design Futures».

La résidence a offert aux participants une expérience directe pour apprendre auprès d’artisans et de maîtres artisans dans chaque pays. Les artistes marocains ont participé à une résidence de recherche de deux semaines au Qatar, au Liwan Design Studios & Labs et à la Torba Farm, s’immergeant dans la culture et les traditions locales. Les participants du Qatar, à leur tour, se sont rendus au Maroc, visitant des studios et des écoles d’artisanat à Rabat, Casablanca, Marrakech et Fès pour s’inspirer et tirer des enseignements des riches traditions artisanales marocaines.

À propos de cette manifestation, Fahad Al Obaidly, directeur adjoint de Design Doha, affirme que «l’initiative des Années de la culture appelle les esprits créatifs à forger des partenariats profonds transcendant les frontières et les cultures». Aussi selon le même interlocuteur «Crafting Design Futures» démontre «l’impact transformateur de la recherche d’inspiration à travers des expériences partagées qui s’appuient sur la sagesse de nos ancêtres, nos modes de vie, et nos liens profonds avec nos sociétés, nos paysages, et notre environnement –tous ces éléments façonnant collectivement nos perspectives uniques, nos entreprises créatives et nos récits communs».

Gwen Farrelly, curatrice pour le Doha Design Exchange 2024 Qatar | Maroc: Crafting Design Futures souligne quant à elle que cette sortie de résidence explore la convergence des pratiques artisanales traditionnelles et des modes contemporains de création et de design. «Les œuvres significatives ont émergé à la suite des échanges de connaissances sur la fabrication artisanale traditionnelle et de la relation de celles-ci avec leurs pratiques actuelles. Le programme et l’exposition reflètent l’engagement profond tant au Qatar qu’au Maroc pour honorer la tradition tout en célébrant l’innovation et le design de pointe», a-t-elle précisé.

Basés au Qatar, les designers Nada Elkharas hi, Reema Abu Hassan, Majdulin Nassrallah et Abdulrahman Al Muftah ont interprété les compétences traditionnelles de fabrication artisanale marocaine apprises lors du programme d’échange pour concevoir des installations multifonctionnelles, créer des produits modernes fonctionnels et des présentations artistiques, et attirer l’attention sur des récits culturels urgents.

Hamza Kadiri, Studio.

Au Maroc, Amine Asselman, Bouchra Boudoua, Amine El Gotaibi, Hamza Kadiri et Sara Ouhaddou se sont concentrés sur les textiles, les travaux de la terre, l’artisanat du bois, les installations en céramique, en verre et la poterie.

Les œuvres créées lors de l’échange seront exposées à la Galerie 4 du Musée d’art islamique et une installation artistique publique par Amine Al Gotibi sera visible dans la cour du MIA. Des produits sur mesure créés par des designers basés au Qatar, inspirés par leur échange au Maroc, seront également vendus en exclusivité à la boutique du MIA.