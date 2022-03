© Copyright : Adil Gadrouz - Le360

L’opération de recensement des étudiants marocains d’Ukraine se poursuit sur la plateforme numérique mise en place par le ministère de l’Enseignement supérieur. Deux options sont en discussion pour permettre la réintégration de ces étudiants qui ont fui la guerre.

Selon le dernier bilan du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, pas moins de 4.885 étudiants se sont déjà inscrits sur la plateforme numérique créée par la tutelle, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu ce jeudi 10 mars 2022, suite à la réunion hebdomadaire du conseil du gouvernement, à Rabat.

Par domaine de spécialité, 77% des étudiants inscrits suivent une formation en médecine, pharmacie et médecine dentaire (3744), 18% d’entre eux sont issus de formations d’ingénieurs (379), alors que 238 étudiants suivent des formations en langues, en économie et gestion, en droit et en sciences vétérinaires.

Le gouvernement étudie plusieurs options pour assurer l’intégration de ses étudiants dans le cycle universitaire, assure le porte-parole du gouvernement.

Parmi elles, l’ouverture des discussions avec les pays voisins de l’Ukraine, pour les étudiants qui souhaiteraient poursuivre leurs études dans la même zone géographique, ou l’intégration de ses étudiants au sein des établissements universitaires marocains.

Des réunions sont ainsi tenues au niveau national pour discuter de l’adaptation des cahiers pédagogiques pour pouvoir intégrer ces étudiants au sein des universités marocaines.

Vendredi 4 mars dernier, dans une déclaration pour Le360, le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui, a assuré qu’«aucun étudiant ne sera laissé sur le carreau».

Les dossiers seront étudiés au cas par cas et tous les moyens seront mobilisés pour faciliter la réintégration des étudiants touchés par la crise ukrainienne dans le système universitaire, a-t-il expliqué.