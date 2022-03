© Copyright : Adil Gadrouz - Le360

L’opération de recensement des étudiants marocains d’Ukraine se poursuit sur la plateforme numérique disponible sur le site du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.

Comme Le360 vous l'a indiqué précédemment, le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a initié une plateforme numérique afin de dresser la liste des étudiantes et étudiants de retour d’Ukraine, leurs spécialisations et niveaux universitaires.

Avec cette démarche, le ministère souhaite étudier les possibilités de réintégration des étudiants ayant fui la guerre en Ukraine et qui souhaitent poursuivre leurs études dans des établissements universitaires marocains.

Selon le dernier bilan actualisé hier, lundi 7 mars 2022, pas moins de 3.873 étudiants se sont déjà inscrits sur la plateforme numérique créée par le ministère, dont 49 détenant un bac étranger.

Par domaine de spécialité, la majorité des étudiants inscrits sont issus de formations médicales (2.825) suivies de l’architecture (379) et de l’ingénierie (306).

Vendredi 4 mars dernier, dans une déclaration pour Le360, le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui, a assuré qu’«aucun étudiant ne sera laissé sur le carreau».

Les dossiers seront étudiés au cas par cas et tous les moyens seront mobilisés pour faciliter la réintégration des étudiants touchés par la crise ukrainienne, a-t-il expliqué.