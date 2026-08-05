Maroc-UE: un partenariat stratégique renforcé face aux nouveaux défis migratoires

Dans une mise au point officielle soulignant l’importance stratégique des relations transméditerranéennes, la Commission européenne a publiquement salué le rôle déterminant joué par le Royaume du Maroc dans la maîtrise de la crise migratoire et la gestion des frontières extérieures. Lors d’une communication adressée au chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, la présidente de l’exécutif européen, Ursula von der Leyen, a qualifié le Maroc de partenaire stratégique essentiel, insistant sur la rigueur et l’efficacité avec lesquelles les autorités marocaines et espagnoles ont géré le retour des migrants entrés de manière irrégulière à Sebta. La responsable européenne a rappelé que la protection des frontières extérieures de l’Union européenne constitue une responsabilité partagée, rejetant catégoriquement toute tentative d’instrumentalisation de la migration clandestine à des fins d’interpellation ou de pression sur les États membres, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 6 août.

À l’issue d’une réunion extraordinaire réunissant les ministres de l’Intérieur des Pays-Bas, de l’Allemagne, de la Belgique et d’autres partenaires clés du bloc communautaire, un consensus très large s’est dégagé pour inscrire le Maroc sur la liste des pays d’origine sûrs. Cette reconnaissance témoigne de la confiance renouvelée de Bruxelles envers les institutions marocaines et valide la pertinence du partenariat sécuritaire conclu entre Rabat et Madrid. Les ministres européens ont particulièrement souligné que les événements récents observés à Sebta ont représenté un test crucial pour l’ensemble du dispositif européen de protection des frontières. Dans ce contexte, la concertation continue et directe entre le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, et son homologue marocain a été saluée comme un modèle d’efficacité opérationnelle et de pragmatisme face aux situations d’urgence.

Pour faire face à l’ampleur de ces enjeux, la Commission européenne a réaffirmé sa disposition à accroître substantiellement son soutien financier et technique au Royaume du Maroc, ainsi qu’à l’Espagne. Cet engagement se traduit notamment par un renforcement de la présence de l’agence Frontex à Sebta, ainsi que par une mobilisation renforcée des compétences d’Europol et de l’Agence européenne pour l’asile. L’objectif partagé par Bruxelles et Rabat est d’édifier un partenariat plus structuré, prospectivement orienté vers l’anticipation des crises et la neutralisation des réseaux criminels de passeurs. Les recommandations adoptées lors des récentes assises européennes mettent l’accent sur le développement de systèmes d’alerte précoce plus performants, la collecte de renseignements aux frontières extérieures et l’extension du suivi technologique pour détecter les menaces en amont, lit-on dans Al Ahdath Al Maghribia.

Le ministère de l’Intérieur a, de son côté, apporté un éclairage précis sur les facteurs déclencheurs des dernières vagues de tentatives d’intrusion. Les enquêtes et analyses menées sur le terrain démontrent que ces flux n’étaient pas spontanés, mais le résultat direct d’intenses campagnes de désinformation orchestrées sur les réseaux sociaux. Des messages fallacieux et manipulatoires ont été massivement diffusés pour inciter des centaines de jeunes et de mineurs à organiser des franchissements collectifs des barrières de sécurité. En analysant ce phénomène nouveau, les autorités et leurs partenaires européens s’accordent sur la nécessité impérative de surveiller l’espace numérique, d’anticiper les appels au rassemblement clandestin et de démanteler les réseaux de cyber-trafiquants qui exploitent la vulnérabilité des populations pour alimenter la traite d’êtres humains.