Marhaba 2023: nouvelles mesures pour faciliter le retour des MRE via le poste frontalier de Sebta

Les autorités de la préfecture de M’diq-Fnideq ont, en coordination avec les autres intervenants dans l’opération transit 2023, pris des mesures urgentes pour organiser le retour des Marocains résidant à l’étranger (MRE) via le poste frontalier de Sebta. Les procédures mises en place visent à décongestionner les espaces d’accueil et à réduire les heures d’attente en créant une nouvelle aire de repos, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia du lundi 28 août. Cet espace de repos a été équipé de différents moyens nécessaires pour assurer aux MRE un retour à leurs pays d’accueil dans de bonnes conditions.

C’est ainsi que des tentes ont été dressées pour les accueillir, en plus des installations sanitaires, des magasins, des cafés et des restaurants. Tous les intervenants dans l’opération de transit ont été mobilisés car, en plus des autorités locales, la fondation Mohammed V joue un rôle prépondérant pour faciliter le transit des MRE. C’est ainsi qu’elle fournit diverses assistances sociales, avec à leur tête une unité sanitaire mobile qui prodigué les soins d’urgence et les premiers secours aux MRE, particulièrement ceux atteints de maladies chroniques. Les voitures sont rassemblées dans un espace dédié dans l’aire de repos, évitant ainsi à leurs propriétaires d’attendre des heures au bord de la route.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que des mesures ont été prises pour accélérer les procédures de contrôle et le tampon sur les passeports. Des mesures qui ont réduit le temps d’attente qui durait parfois de longues heures. Des sources autorisées indiquent que la facilitation des procédures d’opération de transit se passe dans de bonnes conditions, en coordination avec les différents services, sans que cela ne porte préjudice aux mesures sécuritaires requises dans les zones frontalières.

Il faut rappeler que le poste frontalier de Sebta représentait par le passé un calvaire pour les MRE et les Marocains résidant dans le préside occupé. Ceux qui traversaient ce poste pour rendre visite à leurs proches avaient du mal à retourner chez eux à cause de l’encombrement et des longues heures d’attente. Pour remédier à cette situation, les autorités locales ont ouvert six passages réservés aux bus, aux motos et aux cas urgents.